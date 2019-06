Quelles sont les spécificités de l'alimentation du sportif ? Est-ce qu’un sportif doit manger plus ?

Pratiquer un sport nécessite parfois un régime alimentaire spécifique. Tout dépend de la nature, de la fréquence, mais aussi de l’intensité de l’activité pratiquée.

Certes, le sport augmente les dépenses énergétiques : pour fournir l’effort, l’organisme brûle davantage de calories. Mais cette combustion énergétique est variable puisqu’elle dépend de la nature de l’activité (on se dépense plus à vélo qu’à la gym), de l’intensité et de la durée de la séance.

Quels aliments privilégier ?

Si l’équilibre alimentaire reste de mise, la pratique régulière d’un sport nécessite des ajustements pour éviter les carences et assurer les performances :

Les glucides en vedette : pour soutenir l’effort, le corps a besoin d’un carburant facilement disponible. Ce carburant, ce sont les glucides (sucres) stockés dans l’organisme sous forme de glycogène. Chez le sportif, les portions de glucides doivent être augmentées.

Des protéines à juste dose : elles servent à réparer et à développer les cellules des muscles endommagées par l’effort. Chez le sportif, les besoins sont majorés, mais restent raisonnables (1,2 à 1,5 g par kilo de poids et par jour, contre 0,8 g).

Un apport mesuré en lipides : les sportifs doivent modérer les graisses. Difficiles à digérer et responsables des kilos en trop lorsqu’il y a excès, elles nuisent aux performances.

Des besoins accrus en vitamines et minéraux : chez le sportif, les besoins en vitamines C et B sont majorés. Ils peuvent être couverts par une alimentation riche en fruits et en céréales. Les minéraux indispensables sont le sodium, le potassium, le calcium, le magnésium et le fer. Éliminés par la sueur, ils doivent être restaurés par l’alimentation et la boisson.

Pourquoi est-il si important de boire quand on est sportif ?

Lorsqu’on pratique un sport, quel qu’il soit, il est impératif de boire avant, pendant et après la séance pour compenser les pertes hydriques liées à la transpiration.

Ces pertes peuvent être très importantes selon l’intensité et la durée de l’exercice, la température et le taux d’humidité de l’air. Non compensées, elles peuvent avoir des répercussions dramatiques sur les performances et la santé.

Sauf en cas d’effort très prolongé, de l’eau suffit. Sinon, on peut opter pour des boissons énergisantes adaptées aux besoins en énergie, vitamines et minéraux du sportif.