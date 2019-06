Les bienfaits de la pratique du football sur la santé

Quels sont les bienfaits du football chez les femmes ?

Le football est reconnu comme le sport d’équipe le plus populaire au monde. Il est pratiqué dans quasiment tous les pays. Pour retrouver la forme ou pour se défouler, la pratique du football chez la femme fait de plus en plus d’adepte. Pratiquer régulièrement et de façon saine, le football améliore l’équilibre et la résistance. Il développe ainsi les muscles et aide à travailler la vitesse et l’adresse. De plus, le football améliore l’endurance cardio-vasculaire grâce aux courses rapides et aux accélérations répétées. Enfin, il améliore le rythme cardiaque, les fonctions respiratoires et la résistance osseuse.

Par ailleurs, si vous désirez perdre du poids, le football sera votre meilleur allié. Avec une heure d’entraînement vous perdrez facilement les graisses indésirables. En plus d’être une activité physique complète, il offre un moment de détente entre vous et vos amies. C’est aussi une occasion de resserrer des liens et de faire de nouvelle rencontre.

Est ce qu’il y a des précautions à prendre avant de se lancer ?

Si vous êtes en période de grossesse, veillez d’abord à consulter le médecin si vous pouvez encore le pratiquer. A partir de 50 ans, il est nécessaire de faire un examen cardiaque pour savoir si vous êtes encore apte à vous entraîner régulièrement. Notons, que les pratiquantes sont plus souvent victimes de traumatismes à la tête et de blessures au genou. Aussi, soyez vigilante dans vos gestes et protégez-vous en misant sur les bons équipements. Par exemple les protège-tibias, les chaussures à crampons pour éviter de glisser, un short renforcé à la hanche, des dessous (brassière) spécifiques pour mieux gérer les chocs….

En quoi consiste l’échauffement ?

Avant de commencer l’entraînement, une séance de réchauffement est obligatoire.

Ceci pour éviter les accidents musculaires. L’échauffement consiste au travail cardio-vasculaire par une course de 15 minutes, au travail musculaire par des assouplissements et au travail technique par des passes et des tirs au but.

Et ensuite pour se maintenir en bonne santé, une heure de football trois fois par semaine nous garde physiquement et mentalement sain. De plus, c’est un exercice amusant.

Enfin une bonne récupération après l’effort vous permet d’éviter les douleurs musculaires, les tendinites et les crampes.