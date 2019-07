Que faire après une entorse ?

L'entorse de cheville est une blessure extrêmement fréquente chez les sportifs, mais aussi chez Madame et Monsieur « tout le monde ». Mais finalement c’est quoi une entorse de cheville ?

Une entorse de cheville c’est la lésion des ligaments. Il y en a 3, qui se situent à la face externe de la cheville. Un ligament c’est un tissu qui relie 2 os entre eux. Lorsqu’il existe une torsion de la cheville, ils vont plus ou moins céder sous la tension et se déchirer. Il faut savoir que ces ligaments sont pleins de terminaisons nerveuses - d’où la douleur que l’on ressent - et pleins de vaisseaux - d’où le gonflement qui apparaît rapidement après le traumatisme et qui correspond à un hématome sous la peau.

Que faut il faire lorsque l’on s’est tordu la cheville ?

Il faut appliquer le protocole GREC ! Rien à voir avec le pays, il s’agit en fait de l’acronyme des actions de soin à réaliser après un traumatisme de la cheville !

G pour Glacer : avec une petite vessie de glace ou quelques glaçons dans un sac plastique en protégeant bien la peau avec un linge fin pour éviter de l’abimer.

R pour Reposer : il faut arrêter de marcher ou de courir pour éviter d’aggraver la blessure et d’augmenter le saignement.

E pour Elever : Dès que possible il faut surélever la jambe pour empêcher le sang de stagner dans la cheville

C pour Compresser : A l’aide d’une bande cohésive serrer légèrement autour de la cheville pour limiter le gonflement. En attendant d’aller voir son médecin qui palpera des zones précises au niveau de la cheville et si l’une d’elle est douloureuse et après quelques tests il prescrira ou non une radiographie.

Comment se traite une entorse de cheville ?

Le traitement s’adaptera à l’importance de l’entorse, qui s’évalue en fonction du nombre et du type d’atteinte des ligaments.

Le stade 1 ou entorse légère correspond à l’étirement d’un ligament.

Le stade 2 ou entorse moyenne correspond à la déchirure de quelques fibres ligamentaires.

Enfin le stade 3 ou entorse grave correspond à la rupture complète d'un ou de plusieurs ligaments externes de la cheville. Retenons qu’une entorse de cheville se traite dès la première minute ! Comme nous l’avons vu par le protocole GREC. Car éviter le saignement est essentiel pour accélérer la guérison.

Puis il faudra maintenir la cheville avec des moyens plus ou moins contraignant selon l’importance de l’entorse. Cela ira de la chevillère élastique ou strapping fait avec des bandes adhésives à la botte rigide ou plâtrée en passant par l’attelle.

Pour finir, il ne faudra pas hésiter à faire de la kinésithérapie notamment pour renforcer les muscles stabilisateurs de cheville et prévenir la récidive !