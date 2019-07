Comment éviter les problèmes de transit intestinal ?

Comment fontionne le transit intestinal ?

Il faut tout d’abord rappeler que le transit intestinal représente le processus qui permet aux aliments sortant de l’estomac sous forme de chyme de migrer vers l’anus. C’est en fait, le chyme, qui est une bouillie formée par les aliments après avoir passé les étapes de digestion impliquant la salive et le suc gastrique, qui sera acheminé par l’intestin grêle et le colon vers le rectum pour y être évacué sous forme de selles. Il faut bien se rappeler que c’est au cours de ce transit que les nutriments seront absorbés par l’organisme. Il ne restera plus que les substances non absorbées qui iront jusqu’au rectum.

Un transit intestinal normal se caractérise par une évacuation du tube digestif qui se fait plus de trois fois par semaine. Pour que ce transit soit normal, il faut, également, que cette évacuation se réalise sans douleurs.

Quels sont les principaux dérèglements du transit ?

Les deux principaux dérèglements du transit sont la constipation et la diarrhée.

La constipation se définit par une fréquence de selles trop faible, avec des selles trop dures ce qui rend leur émission difficile. Pour savoir si l’on souffre ou non de constipation, il suffit de compter le nombre de fois où l’on va à la selle. Si une émission de selles est inférieure à tous les trois jours on parle alors de constipation. En plus de ce seuil, il faut savoir qu’une constipation s’accompagne de plusieurs symptômes comme des douleurs abdominales, des crampes et dans certains cas de la fièvre.

L’origine de la constipation cumule plusieurs facteurs mais l’on peut en retenir 3 principaux :

Un volume du bol fécal trop faible principalement dû à une consommation insuffisante de fibres alimentaires ;

Une insuffisance de l’hydratation des selles ;

Et enfin une activité physique insuffisante.

Il est important de ne pas confondre la constipation liée à un ralentissement du transit et une obstruction qui, elle, est liée à une pathologie comme par exemple les hémorroïdes.

Comment définit-on la diarrhée ?

On parle de diarrhée lorsque la fréquence des selles est supérieure à 3 fois par jour et que ces selles sont très molles ou liquides. La répétition des selles liquides va entrainer pour notre organisme une forte perte d’eau mais aussi de minéraux. Il est donc très important d’être vigilant en cas de diarrhée chez l’enfant, surtout chez les jeunes enfants, mais aussi chez les personnes âgées car la survenue des déshydratations sévères ayant de très graves conséquences est beaucoup plus rapide.

Les causes de la diarrhée sont multiples : des infections virales ou bactériennes, des allergies alimentaires, des intolérances alimentaires, une alimentation trop grasse ou encore une intoxication alimentaire qui survient souvent dans les diarrhées du voyageur.

Quels sont les conseils à suivre pour avoir un transit le plus normal possible ?

Il faut tout d’abord adopter une alimentation équilibrée et diversifiée. Ensuite il faut retenir quelques conseils supplémentaires :

Augmenter l’apport en fibre de l’alimentation en augmentant la consommation de fruits, de légumes, de la salade ou des crudités mais aussi en consommant des céréales complètes pour atteindre les recommandations de 30g par jour ;

Ne pas avoir une alimentation trop grasse ;

Boire régulièrement tout au long de la journée afin d’avoir une hydratation adéquate ;

Il est important de respecter les recommandations d’activité physique à savoir une activité modérée de 30 minutes au moins 5 fois par semaine ;

Enfin, il ne faut pas oublier aussi que les pruneaux, le miel, la graine de lin et de la bardane (en infusion) sont des moyens naturels de favoriser la régularité intestinale.

