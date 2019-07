Le premier pas sur la Lune commémoré dans l'Amérique de Donald Trump

Quelques détails méconnus sur le déroulé d'Apollo 11

Peu de monde sait ce qu'est une alarme 1202. Neil Armstrong et Buzz Aldrin ne la connaissaient pas non plus. Elle a pourtant retenti à plusieurs reprises dans le « LEM », le module de descente lunaire, alors que les deux astronautes étaient en pleine manœuvre d'atterrissage. Elle s'est finalement révélée sans importance, signifiant juste que l'ordinateur de bord recevait trop d'informations. Son bip strident a cependant rajouté une bonne dose de stress dont Neil Armstrong se serait bien passé sur le moment. Le capitaine d'Apollo 11 était en effet aux commandes d'un alunissage compliqué. Le module allait trop vite ; il avait raté le site d'allunissage prévu. Il avait donc fallu survoler cratères et rochers pour trouver un lieu convenable afin de se poser.

Après de longues secondes, le LEM se pose enfin. Mais il ne reste presque plus de carburant. Six heures plus tard, Neil Armstrong revêt son scaphandre et foule enfin le sol lunaire. L'apothéose d'un voyage de cinq jours depuis la Terre. Buzz Aldrin le rejoint, décrivant une « magnifique désolation » en guise de paysage. Les deux hommes ne profitent pas ; la Nasa leur laisse 2h30. Ils emploieront ce temps pour déployer tous les instruments scientifiques et ramasser le plus de roches possible, avant de quitter la Lune et de rentrer à la maison. Apollo 11, c'est fini. Le programme se poursuivra avec six autres missions habitées, jusqu'à Apollo 17 en 1972. Au total, 12 hommes marcheront ainsi sur la Lune, jusqu'à Eugene Cernan. Tous américains.