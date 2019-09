Alimentation et ostéoporose

Retrouvez la chronique nutrition de Stéphane Besançon, nutritionniste et directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako au Mal i. Cette semaine, il revient sur l'importance de l'alimentation dans la prévention et la prise en charge de l'ostéoporose.

Pour démarrer, pouvez-vous nous rappeler ce qu’est l’ostéoporose et comment la maladie est diagnostiquée ?

L’ostéoporose se caractérise par une diminution de la minéralisation osseuse qui va provoquer la fragilité des os entrainant un risque accru de fractures. Cette maladie touche en général les personnes âgées de plus de 50 ans. Cependant, la majorité des cas sont diagnostiqués chez des femmes après leur ménopause car l’arrêt de la sécrétion des hormones œstrogènes va accélérer la dégradation osseuse. Enfin, Il ne faut pas oublier que dans certains pays ou certaines zones géographiques où les carences en calcium sont importantes des personnes plus jeunes peuvent être touchées par cette maladie. En effet, en cas de carences en calcium la déminéralisation des os va pallier le manque de calcium qui aurait dû venir de l’alimentation. Une carence à long terme de calcium va donc entrainer une ostéoporose.

Cette maladie est silencieuse car elle présente peu de symptômes. Dans la majorité des cas, elle est diagnostiquée en cas de complication c’est-à-dire de fracture. Il est donc très important de réaliser un diagnostic pour les personnes identifiées comme présentant des risques. Le dépistage est réalisé par une évaluation de la densité minérale osseuse que l’on appelle : l'ostéodensitométrie.

Quelle est la place de la nutrition dans la prévention et le traitement de l’ostéoporose ?

L’alimentation, comme les autres mesures liées au mode de vie, sont centrales dans la prévention et le traitement de l’ostéoporose.

Pour prévenir cette maladie, il faut réaliser une activité physique régulière et assurer à l’organisme un apport adéquat en calcium, en vitamine D mais aussi en protéines.

Lorsque l’ostéoporose est diagnostiquée, il faut absolument supplémenter en calcium et en vitamine D, adopter une activité physique adaptée pour éviter les fractures et enfin réduire la consommation de tabac et la consommation d’alcool. En plus de ces mesures liées au mode de vie, un traitement médicamenteux doit être mis en place. Les mesures liées au mode de vie devront rester permanentes par contre la nécessité du traitement médicamenteux sera réévaluée tous les 3 à 5 ans.

Que l’on soit en prévention ou en traitement, l’apport adéquat en vitamine D et en calcium peut se faire par l’alimentation ou en utilisant des compléments alimentaires.

Quelles sont vos recommandations pour apporter cette supplémentation en calcium et en vitamine D ?

Je préfère recommander, tant que c’est possible, une supplémentation par l’alimentation. En effet, en plus de l’effet direct recherché, adopter une alimentation équilibrée et diversifiée, respectant la recommandation de 5 portions de fruits et légumes par jour, va permettre de prévenir un grand nombre de carences ou de maladies.

Bien sûr si la supplémentation par l’alimentation n’arrive pas à atteindre les objectifs médicaux fixés, alors il faudra prendre, en plus, des compléments alimentaires qui permettront d’apporter la vitamine D et le calcium nécessaires.

Quels sont les aliments à privilégier pour avoir un apport adéquat en calcium et en vitamine D ?

La carence en vitamine D est liée à la fois à un manque d’exposition au soleil mais aussi à un apport insuffisant dans l’alimentation. Dans un premier temps, si c’est possible, il faudra donc s’exposer plus au soleil. Ensuite, il sera très important d’adopter une alimentation diversifiée qui va permettre d’atteindre les apports recommandés. Pour ceci, il faudra une alimentation contenant du poisson, des produits laitiers, de la viande ou des substituts à base de soja pour les personnes qui ne consomment pas de viande.

Pour le calcium, l’apport journalier recommandé chez l’adulte est de 1g par jour. Les produits laitiers comme le fromage, le lait ou encore le yaourt sont des excellentes sources de calcium. Les poissons gras, certains légumes verts comme le chou ou les épinards, les légumineuses comme le haricot blanc mais aussi les amandes sont aussi des sources de calcium intéressantes. Une alimentation diversifiée contenant 2 à 3 produits laitiers par jour permet donc d’apporter la quantité souhaitée de calcium. Pour les personnes qui ne consomment pas de produits laitiers ou qui présentent des intolérances aux produits laitiers la consommation d’eaux minérales riches en calcium permettra de combler cet apport en recommandé.

