Acides Gras Trans attention danger !

L’Organisation Mondiale de la Santé a lancé une initiative pour supprimer les Acides Gras Trans de notre alimentation, pouvez-vous nous expliquer ce que sont ces Acides Gras Trans ?

Les acides gras sont une famille de lipides donc de graisses. Les Acides Gras Trans sont des acides gras insaturés présentant au moins une double liaison carbone-carbone dans la configuration Trans. Ils sont présents en faible quantité, naturellement dans les aliments. On en retrouve un peu dans la viande mais aussi dans les produits laitiers issus de certains ruminants comme le bœuf, la vache ou encore les chèvres, brebis et les chameaux. La majorité des Acides Gras Trans sont produits durant un processus industriel d’hydrogénation partielle d’huiles végétales ou de poisson. Ils sont apparus dans notre alimentation au début du XXe siècle au moment où les huiles partiellement hydrogénées ont été mises au point. Ce processus a été développé pour remplacer les graisses animales, comme le beurre par exemple, qui étaient plus chères. Il a permis aussi d’allonger la durée de conservation des aliments et des huiles. On retrouve donc, aujourd’hui, ces Acides Gras Trans dans un très grand nombre d’aliments industriels ultra transformés.

Où est-ce que l’on les trouve ces acides gras Trans dans notre alimentation ?

On retrouve les Acides Gras Trans dans un très grand nombre de plats cuisinés industriels. On les retrouve aussi dans les frites et les pommes de terre surgelées, dans les confiseries, les biscuits, les viennoiseries, les pâtes à tartiner, les pâtisseries et les céréales industrielles et enfin la margarine qui est produite à partir d’huiles hydrogénées ou partiellement hydrogénées. Il est impossible de citer le très grand nombre d’aliments ultra-transformés contenant des Acides Gras Trans. Cependant, en regardant la composition on peut se faire une idée des produits qui en contiennent ou non. En effet, lorsque la composition d’un produit mentionne les termes « huile végétale hydrogénée » ou « partiellement hydrogénée » ceci signifie que ce produit renferme des Acides Gras Trans.

Quels sont les risques pour la santé de la consommation d’Acides Gras Trans ?

L’Organisation Mondiale de la Santé recommande que l’apport total journalier en Acides Gras Trans se limite à moins de 1 % de l’apport énergétique total. Ceci représente un maximum de 2,2 grammes/jour d’Acides Gras Trans pour un apport énergétique de 2000 Kcal.

Les Acides Gras Trans vont augmenter les niveaux sanguins de mauvais cholestérol, appelé LDL cholestérol, et en contrepartie vont diminuer les niveaux sanguins de bon cholestérol qui est appelé le HDL cholestérol.

C’est ceci qui explique que la consommation d’Acides Gras Trans est fortement associée à l’augmentation du risque d’accidents cardio-vasculaires. Une simple augmentation des apports d’Acides Gras Trans industriels d’1% de l’apport énergétique total augmente fortement le risque cardiovasculaire.

Quels sont les objectifs du programme REPLACE de l’OMS ?

Cette initiative lancée par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) s’appelle REPLACE ce qui signifie « remplacer » en français. Elle a pour but d’éliminer totalement les Acides Gras Trans industriels de notre alimentation d’ici 2023 en travaillant sur 6 axes :

Examiner les sources alimentaires d’Acides Gras Trans industriels ;

Promouvoir le remplacement des Acides Gras Trans industriels par des graisses plus saines ;

Adopter des lois ou des mesures réglementaires pour éliminer les Acides Gras Trans industriels ;

Suivre la teneur des aliments et l’évolution de la consommation en Acides Gras Trans ;

Sensibiliser les décideurs et la population aux conséquences sanitaires des Acides Gras Trans ;

Veiller à la bonne application des politiques et des réglementations.

Quelles sont vos recommandations pour réduire sa consommation d’acides gras Trans ?

Il faut réduire sa consommation d’aliments ultra-transformés tout en recommençant à cuisiner à la maison afin de préparer des aliments et des plats qui sont bien meilleurs pour la santé. Mais attention, si l’on cuit ou que l’on fait des fritures avec des huiles sensibles à la chaleur alors on pourra aussi produire des Acides Gras Trans à la maison. Il faut donc cuisiner en utilisant des huiles adaptées aux haute température et si l’on utilise de l’huile type huile d’olive, il faudra faire très attention qu’elle ne fume pas en cuisinant.

En plus des aliments et des plats que l’on va préparer à la maison, il faut aussi privilégier l’achat, dans le commerce, d’aliments transformés qui précisent la mention sans Acide Gras Trans.

