De Paris à Sydney, Extinction Rebellion se mobilise pour le climat

À Paris, ils ont installé des tentes, des bottes de foin et des bacs de plantes et bloqué le quartier central du Châtelet. Plus aucune voiture ne passe, que ce soit sur la place elle-même, dans les rues avoisinantes ou sur le pont aux Changes. Les milliers de militants d'Extinction Rebellion qui occupent les lieux ce lundi ont bien l'intention d'y rester au moins pour la semaine.

Un jeune homme décrit dans un mégaphone une planète qui court à sa perte :

extinction des espèces, épuisements des sols, désertification, montée des eaux... « Maintenant, il s'agit de limiter les dégâts », conclut Ponyo. « On va droit dans le mur. On a deux ans pour prendre un virage radical ». Les slogans fusent, ponctués de salves d'applaudissements.

Certains, comme Gaspard, ont pris leur journée pour participer à cette mobilisation. Costume-cravate, il s'est attaché à un bac de plantes. « Personne ne peut croire que ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui vont faire quelque chose pour enrayer la catastrophe en cours, affirme-t-il. Ce système doit être changé. » Pendant toute la semaine, les militants d'Extinction Rebellion comptent organiser des ateliers et des assemblées citoyennes, pour imaginer justement ce nouveau système.

Arrestations

Des actions similaires ont été menées dans une soixantaine de villes du monde entier. À New York, où le symbolique taureau de Wall Street a été aspergé de faux sang, 200 militants écologistes vêtus de noir ont mis en scène une marche funèbre pour les victimes de la catastrophe climatique. « Bloquer ou mourir », pouvait-on lire sur une pancarte des manifestants à Berlin.

La sculpture du taureau de Wall Street est recouverte de faux sang, lors de la manifestation d'Extinction Rebellion à New Yok, le 7 octobre 2019. REUTERS/Mike Segar

À Londres, la police a arrêté plus de 270 personnes qui tentaient de bloquer Westminster, le cœur du pouvoir. À Amsterdam, ce sont une centaine de militants qui ont été interpellés après avoir érigé des tentes dans une rue menant au musée national. À Sydney, la police a délogé de force des centaines de personnes occupant une grande avenue.

Une semaine de blocages à Dublin

Dans la capitale irlandaise, Extinction Rébellion a installé ses quartiers généraux dans le parc de Merrion Square, entre le Parlement et la résidence du Premier ministre. Sur le gazon, derrière la scène, des dizaines de tentes sont en train de se monter. « Je voulais passer une nuit, comme ça je me lèverai tôt et je participerai demain à des actions, explique Jessie, qui a fait le trajet de Galway. Ça aide à bâtir une communauté, c’est vraiment l’un des aspects positifs de cette mobilisation. »

Elle repartira mercredi. Juste à côté, Nathalie, termine de planter une immense tente verte. « Elle peut accueillir six personnes, si on trouve des gens qui ont besoin de quelque part où dormir ! Le but, quand tu fais une manifestation, c’est de se faire voir des gens qui ont plus de pouvoir que nous. »

Et pour se faire voir, c’est une véritable mini-cité qui s’est installée. Simona, l’une des organisatrices de la « Semaine de la Rébellion ». « Ici, on a une magnifique tente pour organiser les ateliers, de la méditation, tout pour aider les activistes. Ils vont manifester, certains vont peut-être se faire arrêter… Juste ici, nous avons le coin des enfants. C’est une immense tente, avec des tas de jouets, de livres… Plein de choses pour les plus petits. »

La semaine de la rébellion se veut ouverte à tous, y compris aux familles et aux enfants, explique Susan Breen, porte-parole d’XR Irlande. « Nous avons prévu beaucoup d’actions pédagogiques, des ateliers… Ce qu’on veut, c’est fournir un endroit collectif, pour que les gens fassent connaissance, viennent à notre rencontre. »

Arrests at Westminster Abbey but the Rebellion continues! We do not do this lightly but we act for life itself. #EverybodyNow #SolidarityNotSilence #InternationalRebellion pic.twitter.com/TOPGUleFjB Extinction Rebellion Scotland 🌍 (@ScotlandXr) October 7, 2019

Partout, les mêmes actions-chocs et le même mot d’ordre : la désobéissance civile non violente pour dénoncer l'inaction des gouvernements face à la crise climatique. « Le moment est venu de mettre en pratique des mesures de pression beaucoup plus fortes », a lancé une porte-parole du mouvement Extinction Rebellion à Madrid, selon laquelle « seule une révolution mondiale, massive (…) peut générer les changements nécessaires à notre survie ».