Qu'est-ce que le tennis-leg et comment le soigner ?

Le tennis leg est une blessure assez fréquente. De quoi s’agit il ?

Il s’agit d’une véritable déchirure musculaire du mollet, survenant sous forme d’un coup de fouet brutal !

On peut le décrire comme un coup de tonnerre dans un ciel serein.

Le joueur victime de cette lésion musculaire pense d’ailleurs avoir reçu une balle, un coup de raquette, voire un coup de fusil. C’est un coup de fouet brutal avec quelquefois un claquement audible, survenant chez des joueurs de plus de quarante ans, en pleine possession de leurs moyens, après une demi-heure de jeu environ.

Le joueur se retourne, pensant avoir heurté un objet ou une balle, l’accident est d’autant plus brutal que quelques secondes avant tout allait bien. L’arrêt est total, occasionné par une douleur très vive.



Cela touche en général les joueurs ayant atteint la quarantaine. A cet âge là, des facteurs de risque peuvent conduire à une faiblesse musculaire :

condition physique,

poids,

cholestérol,

prise de médicaments comme certains antibiotiques, etc.

Le jeu de jambes a beaucoup d’importance puisqu’il s’agit d’appuis répétitifs permettant de mieux se situer par rapport à la balle et de bien centrer la balle par rapport à la raquette.



Par ailleurs, les muscles du mollet, travaillent beaucoup pour permettre cette reprise d’appui et cette impulsion. Ils sont très sollicités dans les efforts de démarrage, d’arrêt, de pivot et de reprise d’appui.

Que faire en urgence quand cela arrive ?

Il faut :

se mettre au repos. Ceci peut se faire par le simple arrêt du sport mais peut aussi aller jusqu'à l’immobilisation par un bandage ou l'interdiction d'appui sur la jambe atteinte.

Mettre en place un bandage modérément serré et surélever le membre blessé.

Comprimer le mollet pour limiter l’hématome et éviter les complications,

et surtout, appliquer de la glace emballée dans un linge ou toute autre poche de glace ou laisser couler de l’eau fraîche sur la zone atteinte.

Il est également impératif de consulter un médecin pour faire le diagnostic exact, déterminer l'importance de la déchirure



Quel est le traitement ?

Dans les premiers jours, il faut impérativement empêcher l'hématome de se former ou d'augmenter de volume grâce à la mise en place d'une bande de contention grade 2 qui part des orteils jusqu'au genou et qui sera mise en permanence.



Le traitement fonctionnel consiste à reprendre la marche le plus précocement possible tout en respectant la douleur. Cela peut donc nécessiter quelques jours avec une marche aidée par des cannes anglaises. Très rapidement, il faudra commencer une kinésithérapie qui a pour but de rétablir le fonctionnement actif du triceps en alternant des mobilisations actives de la cheville en flexion - extension et en rééduquant la marche.



L'autre particularité des tennis-leg est la présence d'un hématome qui peut être volumineux. Dans ce cas, votre médecin pourra prévoir une ponction pour l'évacuer sous contrôle échographique.



Quand reprendre le sport ?

La reprise du sport est très variable, comme dans tous les accidents musculaires, en fonction de l'importance du tennis-leg et surtout en fonction de l'importance de l’hématome.

La durée d'arrêt du sport est rarement inférieure à 3 semaines et peut aller jusqu'à plusieurs mois quand l'hématome persiste.

La reprise du sport se fait comme toujours après un arrêt sportif de façon très progressive sous peine de récidive ou de faire une autre pathologie (tendineuse par exemple). Dans les tennis-leg, ilest possible de reprendre la natation et la vélo assez précocement. La reprise de la course à pied se fait lorsqu'il n'y a plus de douleur dans la vie quotidienne et lorsque les tests cliniques (étirement, contraction et palpation du mollet) sont normaux.