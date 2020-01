Sports pour les seniors

Vous nous vantez régulièrement les bienfaits pour la santé de pratiquer une activité physique ou bien sportive. Chez les seniors, vos conseils sont-ils également valables ?

Absolument, rester inactif représente un réel danger à partir d’un certain âge. Pour lutter contre ces méfaits, le sport, pratiqué en douceur, est une très bonne thérapie.

A partir de 50 ans, la masse musculaire et la force diminuent de 40 à 50% selon les personnes. Avec l’âge, l’essoufflement est aussi plus important, la prise de poids n’est pas rare et l’équilibre est de plus en plus fragile. La capacité des seniors à conserver une vie autonome est diminuée, les risques de chutes plus fréquents.

Ainsi, l’activité sportive permet de :

Diminuer le risque de chutes

Diminuer le risque d’obésité

Réduire le stress et prévenir les maladies cardiaques

Contribuer à la baisse du cholestérol

Lutter contre l’ostéoporose

Améliorer les défenses immunitaires

Entretenir les muscles

Créer du lien social, diminuer le risque de dépression

Quelles précautions avant de se lancer dans une pratique sportive ?

Avant de s’adonner à une nouvelle activité physique et sportive, il faut avant tout connaître et tenir compte de ses capacités. Il est important de s’entretenir avec un médecin traitant ou de la médecine du sport, afin de vérifier que cette activité est adaptée à son état de santé.

Certaines caisses complémentaires de retraite proposent à leurs assurés de passer des bilans médicaux et en fonction des résultats de pratiquer un sport adapté à leur condition physique.

Dans tous les cas, il convient également de prendre quelques précautions lors de la reprise d’un sport :

Ne pas se lancer dans une activité physique du jour au lendemain : l’entraînement doit être progressif.

La régularité est importante pour obtenir des bénéfices et éviter de se faire mal.

Pour les activité physique à plusieurs, choisir un groupe ayant les mêmes capacités que soi.

Éviter les compétitions et les efforts violents.

Avoir le bon équipement : Se chausser et se vêtir de manière adaptée.

Attention à l’hypothermie (baisse de la température du corps) et à la déshydratation. Il faut boire régulièrement.

Mais alors, quels sports pour les seniors ?

Une fois toutes ces précautions prises, il n’est pas toujours évident de savoir quel sport est recommandé ou non aux personnes âgées, les performances après 50 ans n’étant plus les mêmes qu’à 20 ans. En revanche, l’habilité et la souplesse peuvent être améliorées à tout âge.

Certains sports sont déconseillés si la personne n’en a jamais pratiqué dans sa jeunesse, comme le ski et les sports de raquette, le tennis et le squash qui sollicitent beaucoup les articulations.

La course à pied peut être également trop éprouvante pour le cœur et les genoux.

En revanche, il existe une grande diversité de sports accessibles aux seniors.

Le Yoga

Cette discipline ancestrale a pour objectif d’harmoniser le corps et l’esprit. Elle repose sur des enchaînements posturaux doux et des techniques de respiration qui détendent les muscles. Le yoga tonifie également les organes internes et assouplit les articulations.

Certaines positions soulagent les douleurs, celles du dos en particulier.

La gymnastique

Concernant la gymnastique en salle, des mouvements adaptés sont prévus pour les personnes âgées. Les cours ont généralement lieu en groupe et permettent de fortifier et tonifier le corps

Plus douce, l’aquagym est à l’origine une méthode de rééducation fonctionnelle destinée aux sportifs professionnels. Elle s’est fortement démocratisée depuis 15 ans.

Dans la piscine, vous vous sentez léger(e) quelle que soit votre corpulence, puisque le corps ne pèse plus qu’un dixième de son poids. Le travail musculaire est plus intense que dans une salle de gym, sans s’en rendre compte.

La gym mémoire est une discipline moins connue mais qui permet de faire travailler de manière ludique la coordination, la mémorisation et la concentration. Elle est particulièrement recommandée dans la prévention de la maladie d’alzheimer.

Toujours en salle, la musculation est bénéfique si elle est pratiquée raisonnablement afin de garder une bonne masse musculaire.

Qu'en est-il des sports en extérieur ?

La marche nordique

Selon des recherches de l’université de l’Iowa, marcher 15 minutes par jour suffirait à prolonger la vie de 3 ans.

La marche nordique est un sport traditionnel pratiqué en Scandinavie pour évoluer rapidement dans la neige. Contrairement à la marche traditionnelle ou à la randonnée, elle se pratique avec des bâtons en fibre de carbone.

La poussée à la fois verticale et horizontale des bâtons fait travailler les bras, les pectoraux, les épaules et les muscles fessiers. Cet exercice d’endurance équilibré et harmonieux génère moins d’impacts et de chocs que la course à pied. En effet, les bâtons allègent d’un tiers le poids porté sur les genoux.

Le tir à l’arc ou le golf , ces deux activités permettent de s’aérer et de développer la coordination et l’adresse.

Le vélo , quant à lui, est bien adapté pour ceux qui souffrent d’arthrose au niveau des hanches, chevilles et genoux (sauf en cas d’arthrose sévère du genou) ou qui ont une surcharge pondérale.

Attention cependant à la compétition cachée entre amis ! Ces défis qui démarrent souvent sur le ton de la plaisanterie peuvent amener à dépasser ses limites sans s’en rendre compte et provoquer un accident cardiaque.