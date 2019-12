Climat: l'engagement citoyen au service d'une journée vraiment mondiale

La journée mondiale du climat est aussi l’occasion de rappeler quelques chiffres et d’alerter l’opinion sur les conséquences prévisibles du réchauffement climatique. Car notre planète se réchauffe, et nombreux sont celles et ceux qui en souffrent déjà. Au milieu de la 25e conférence des Nations Unies sur le climat (COP25), cette journée, accompagnée de marches dans le monde entier, a une valeur particulière.

Une prise de conscience citoyenne

En prévision de la COP21 (21e conférence des Nations Unies sur le climat) qui s’est tenue en France en 2015 et a vu la signature de l’Accord de Paris, des initiatives citoyennes se sont développées.

Dès octobre 2013, pour sensibiliser et fédérer les citoyens autour du réchauffement du climat, le mouvement Alternatiba créait le premier village des alternatives au changement climatique à Bayonne, au Pays basque français.

Des évènements de ce type se sont ensuite multipliés dans le monde entier jusqu’à la COP21. Puis petit à petit, au regard des désastres climatiques récurrents relayés par la presse, les plus jeunes se sont rendu compte de l’urgence à agir pour limiter le réchauffement, jusqu’à la grève scolaire pour le climat, « Friday for future », lancée par Greta Thunberg le 20 août 2018.

On a donc assisté à une prise de conscience de plus en plus partagée, qui a touché largement la société, notamment en raison du lien entre justice climatique et justice sociale.

Au mitan de la COP 25: un moment important

La 25e conférence pour le climat se déroule à Madrid en Espagne, depuis une semaine. Les enjeux de cette conférence pourraient paraître négligeables par rapport à ceux de la COP26, qui déclinera concrètement les engagements des 194 pays pour arriver à stopper le réchauffement global en dessous de 1,5° ou 2° d’ici 2100. Mais les discussions qui se tiennent pendant ces deux semaines à Madrid déboucheront justement sur les plans concrets des États pour réduire de 45 % leurs émissions de gaz à effet dans les dix ans à venir ou les supprimer totalement d’ici 2050.

On attend donc de cette COP une augmentation des ambitions, car au regard des engagements pris par les pays, mais pas forcément tenus, suite à l’accord de Paris, et du rapport du PNUE (Programme des Nations unies pour l’Environnement) paru en novembre 2019, sur le financement des énergies fossiles par ces mêmes pays, on est très loin du compte. La température ne s’arrêtera pas de grimper à 2°.

2019: année noire pour le climat

L’année 2019 a enregistré les mois les plus chauds depuis que l’on mesure les températures et tout le monde a pu en constater les conséquences nuisibles.

Partout sur la planète, les forêts ont brûlé. En Amazonie, ces incendies ont entraîné l’accélération de la fonte des glaciers continentaux. En Australie, la sécheresse conjuguée à des vents violents et à une chaleur exceptionnelle a déclenché des incendies qui restent à ce jour incontrôlables. Ni l’Afrique subsaharienne, ni l’Europe, du Portugal à la Suède en passant par l’Allemagne, n’ont été épargnées.

En France, sur les 60 % du territoire qui ont subi l’une des plus longues sécheresses connues, le manque d’eau et les fortes chaleurs ont décimé les arbres et les cultures, occasionnant des pertes sans précédent. Ces constats, partagés sur l’ensemble du globe cette année, motivent l’envie qu’ont les citoyens d’être écoutés et pris en compte par leurs responsables politiques à l’occasion de cette journée.

Le moteur citoyen

Partout dans le monde, des marches et des manifestations accompagnent donc la journée mondiale. Ce dimanche 8 décembre, en France, à l’appel de plus de 140 organisations non gouvernementales, la marche pour le climat pourrait être l’apogée d’un mouvement qui fédère de nombreux citoyens, avec pour objectif de faire pression sur les participants à la conférence de Madrid.

Car de nombreux sujets sont sur la table : en plus de l’ambition de réduction des émissions de gaz à effet de serre, il y a le financement, par les pays responsables des émissions (sans les États-Unis, sortis de l’accord cette année) des pertes et dommages déjà subis par les pays les plus vulnérables. Or ce un sujet reste pour le moins épineux et la pression de la rue ne sera pas superflue pour entraîner ces États à assumer leurs responsabilités.