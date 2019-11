Rallye: Ogier quitte Citroën, qui ne participera pas au Championnat du monde WRC 2020 (officiel)

Le Français Sébastien Ogier, six fois champion du monde des rallyes (WRC) de 2013 à 2018, a décidé de quitter en fin de saison Citroën qui ne participera pas à l'édition 2020 du Championnat du monde, a annoncé mercredi la marque française.

"Suite à la décision de Sébastien Ogier de quitter Citroën Racing à l'issue de cette saison en Championnat du monde des rallyes, Citroën a décidé de mettre un terme à son programme sportif en WRC 2020 du fait de l'absence de pilote disponible pour la saison 2020", a écrit Citroën sur Twitter.

Ogier, qui avait retrouvé Citroën en début de saison avec un contrat de deux ans et l'objectif de conquérir un septième titre mondial d'affilée avec un troisième constructeur différent, a dû finalement se contenter d'une troisième place au classement des pilotes remporté par l'Estonien Ott Tänak sur Toyota.

Le constructeur français s'est lui classé troisième. Des résultats décevants qui expliquent le départ de celui qui avait déjà roulé pour Citroën entre 2008 et 2011, avant une séparation sur fond de tensions avec son équipier Sébastien Loeb.

Avec ses six couronnes, Ogier est le deuxième pilote le plus titré de l'histoire du WRC derrière Loeb (9).

Le retrait de Citroën peut aussi s'expliquer par le retour de Peugeot, autre marque du Groupe PSA, en Championnat du monde d'endurance (WEC) lors de la saison 2022-2023, annoncé le 13 novembre.

Citroën affiche à son palmarès huit titres constructeurs en Championnat du monde des rallyes (2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012), neuf titres pilotes (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012), 102 victoires (un record) et 257 podiums.

Présente en Mondial entre 1984 et 1986 puis lors de la grande majorité des années 2000 et 2010, Citroën avait fait son retour en WRC en 2017 après un an d'absence et pris la quatrième et dernière place au championnat des constructeurs cette année-là et la suivante. Sur cette dernière période, elle n'a gagné que six des quarante épreuves auxquelles elle a participé.