Hand: Paris et Montpellier au révélateur européen face à Barcelone et à Kiel

En déplacement à Kiel samedi (17h30), à domicile dimanche (17h00) à Coubertin contre Barcelone: Montpellier et Paris passent au révélateur continental ce week-end en Ligue des champions, face à ce qui se fait de mieux en ce moment en Europe.

Après une élimination dès la phase de groupes la saison passée alors qu'il était tenant du titre avec Montpellier, Patrice Canayer avait un double objectif cette saison sur la scène européenne: "redonner de la crédibilité" à son équipe et "progresser en vue de la seconde partie de la saison".

Avec onze points au compteur, dont un succès de prestige contre le club hongrois de Veszprem, finaliste de la précédente C1, les Héraultais ont quasiment assuré leur présence en 8es de finale. Ils comptent 7 points d'avance sur la 5e place alors que 10 points restent à distribuer.

La défaite concédée à domicile contre Porto la semaine dernière est toutefois venue enrayer la belle mécanique du MHB en Ligue des champions.

"Notre progression va passer par des coups d'arrêts, on en aura d'autres. Aujourd'hui, on n'a pas une équipe capable de se battre pour les deux premières places en Ligue des champions. On peut rivaliser, mais on n'a pas cette régularité", souligne Canayer.

Face à Kiel, leader du groupe avec 14 points, les coéquipiers de Valentin Porte vont disputer "un match de prestige qui va me permettre d'apporter du sang frais et tenter certaines choses en relançant notamment Melvyn" Richardson, explique l'entraîneur.

Richardson a été victime d'une fracture à un doigt de la main droite début octobre et revient progressivement dans le jeu.

- "Pas se tromper de combat" -

Le Paris SG partage la première place de l'autre poule haute de la Ligue des champions avec Barcelone (16 points chacun), et accueille les Espagnols à Coubertin pour le choc au sommet de la journée.

Avec un succès, les coéquipiers de Nikola Karabatic feront un petit pas vers la première place du groupe synonyme de billet direct pour les quarts de finale.

"Il ne faut pas se tromper de combat. C'est un match important, mais ce qui est le plus important c'est de gagner à Cologne (où se dispute le Final Four, NDLR). Gagner contre Barcelone ce serait bien et vraiment intéressant, mais ce n'est pas parce que l'on finit premier de la poule que l'on gagne le Final Four. Paris est bien placé pour le savoir", ajoute Gérard.

Les Parisiens auront aussi à coeur de poursuivre leur impressionnante série d'invincibilité à domicile (56 toutes compétitions confondues, dont 41 en Ligue des champions).

"On sait que ce sera très très compliqué parce que Barcelone est une très bonne équipe, à nous de faire en sorte que cette série continue".

L'entraîneur Raul Gonzalez devra toujours faire sans son arrière droit Nedim Remili, victime d'une entorse à la cheville droite mi-novembre et indisponible trois semaines.