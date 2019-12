Italie: Gattuso entraîneur de Naples, mission Top 4 pour "Ringhio Star"

Gennaro Gattuso a été nommé entraîneur de Naples mercredi, au lendemain de l'annonce de la mise à l'écart de Carlo Ancelotti, a fait savoir le club par un simple tweet.

Gennaro Gattuso a été nommé mercredi entraîneur de Naples à la place de Carlo Ancelotti et "Ringhio Star", comme l'a surnommé le président du club Aurelio De Laurentiis, s'est fixé pou objectif le Top 4 qualificatif pour la Ligue des champions.

Outre les Beatles, le jeu de mot de De Laurentiis fait référence au surnom de Gattuso, Ringhio, qui signifie grognement en italien. Le champion du monde 2006 et figure de l'AC Milan a en effet marqué les esprits, durant sa carrière de joueur, par son tempérament guerrier qui compensait quelques limites techniques.

Sur le banc de touche, Gattuso entraîneur a souvent semblé plus apaisé et moins furieux que Gattuso milieu de terrain. En tant que technicien, le Calabrais reste sur une expérience mitigée à l'AC Milan, qui doit cependant être revue à la lumière de ce qui a suivi et a été pire, Marco Giampaolo ayant été remercié après sept journées cette saison.

Mais c'est bien d'un combattant dont le Napoli a besoin aujourd'hui, alors qu'Ancelotti part sur une qualification pour les 8e de finale de la Ligue des Champions grâce à une victoire 4-0 sur Genk mardi, mais aussi sur un début de championnat raté en Serie A, sanctionné par une piètre 7e place, à huit points du Top 4.

La proximité entre Ancelotti et Gattuso est bien connue, depuis leurs années communes au Milan (de 2001 à 2009), et "Carletto" a été le sujet principal de la conférence de presse organisée mercredi soir au centre d'entraînement de Castel Volturno, où Gattuso a dirigé sa première séance dans l'après-midi.

"J'ai parlé avec Ancelotti ce matin. Carlo est comme un père pour moi. Je serais heureux de réussir 10% de ce qu'il a fait dans sa carrière. J'ai encore eu la confirmation aujourd'hui de l'homme qu'il est", a déclaré Gattuso, 41 ans.

- Jamais peur -

"Il a été proche de moi pendant toutes ces années et il m'a aidé en tout. Il a tout gagné, moi je dois encore tout prouver", a-t-il ajouté.

A Naples, "j'ai trouvé une équipe consciente d'être dans une situation difficile et qui a envie de bien faire. J'ai de bonnes sensations. Maintenant on doit baisser la tête et pédaler", a encore déclaré Gattuso, qui a annoncé que son Napoli jouerait en 4-3-3.

"C'est une grande occasion et une équipe qui est faite pour moi. Je vois 99% de joueurs qui conviennent à mon projet de jeu", a-t-il estimé, refusant de parler d'une éventuelle arrivée de Zlatan Ibrahimovic, annoncé par les médias sportifs italiens entre Naples et le Milan.

Alors que sa nouvelle équipe restait avant mardi sur neuf matches sans victoire (sept en championnat et deux en Ligue des champions), Gattuso s'est également dit confiant quant aux possibilités de redressement.

"Cette équipe a le potentiel pour atteindre les quatre premières places. C'est embarrassant de voir le Napoli à cette place au classement. On doit récupérer des points et viser la Ligue des Champions. On ne peut pas rester hors de l'Europe", a-t-il estimé.

Mais Gattuso va devoir trouver les solutions qu'Ancelotti, son maître, a cherché en vain pour remobiliser des joueurs dont beaucoup, y compris parmi les leaders, ont lâché prise après l'épisode de la "mutinerie", quand ils ont refusé une mise au vert décrétée début novembre par le président De Laurentiis.

"Je suis un homme qui aime la mer", a déclaré Gattuso, interrogé sur son sentiment quant à la vie à Naples. "Ici, la mer est grande et il y a toujours le risque de se noyer. Mais je n'ai pas peur, je n'ai jamais eu peur", a-t-il assuré.