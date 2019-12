Foot féminin: Le Graët "envisage un match France-Angleterre des clubs" (à l'AFP)

Noël Le Graët "envisage de faire un match France-Angleterre des clubs" avant le début de la D1 dames fin août, annonce le président de la Fédération française dans un entretien à l'AFP, balayant l'actualité du football féminin, de Megan Rapinoe à Wendie Renard.

Le dirigeant présente aussi le nouveau "Tournoi de France" prévu en mars avec les Bleues et applaudit la réforme de la Ligue des champions dames, censée proposer des affiches plus relevées: "Quand je vois Lyon gagner 17-0 je ne sais où, ça n'a pas de sens".

Q: Vous présentez samedi à l'assemblée fédérale de la FFF un bilan du Mondial-2019 en France. Les retombées ont-elles été à la hauteur?

R: "En nombre de licenciées pratiquantes, on devrait être à +10% (sur un an, NDLR), ce qui était attendu. La compétition a sûrement aidé mais, même sans elle, ce chiffre était latent depuis sept, huit ans. Et ce n'est pas fini. Les clubs auront de plus en plus de sections féminines car à chaque fois, c'est 50 licenciées en plus."

Q: L'engouement n'a pas profité aux stades de D1 féminine, est-ce une déception ?

R: "Oui, les affluences sont très modestes, en dehors de Lyon et encore, ça ne dépasse pas 3.000. Le côté spectateurs de la D1 féminine reste à améliorer. On a encore beaucoup de travail."

Q: Comment percevez-vous la réforme de la Ligue des champions féminine, avec l'introduction d'une phase de groupes et une plus grande place offerte aux grandes équipes ?

R: "Je la vois d'un bon oeil. Quand je vois Lyon aujourd'hui aller gagner 17-0 je ne sais pas où, ça n'a pas de sens. Je ne me rappelle même pas de la ville... Et le PSG, pareil. C'est une compétition qui devrait améliorer les choses pour les grands clubs, et Lyon en est un."

Q: Dans son autobiographie, la Lyonnaise Wendie Renard est revenue sur la perte du capitanat en équipe de France, un épisode lointain qui l'a brouillée avec la sélectionneuse Corinne Diacre. Comprenez-vous cette sortie?

R: "J'aime bien Wendie et quand on aime bien quelqu'un, on lui pardonne. C'est une petite erreur de revenir en arrière, d'autant que c'est encore une très bonne joueuse, indispensable à l'équipe de France. Ce n'est pas très adroit. J'aurais préféré qu'elle ne parle pas de cet épisode, ce sont plus des faits de vestiaire et du passé. Surtout qu'aujourd'hui, les deux s'entendaient parfaitement bien. Je le regrette, tout simplement."

Q: L'Américaine Megan Rapinoe, récente Ballon d'or, a critiqué les choix faits par Diacre pendant le Mondial. Cela vous a agacé?

R: "J'ai tendance à dire: +De quoi elle s'occupe?+, point final. Elle a sûrement des qualités, c'est une très bonne joueuse elle aussi. Ceci dit, elle est très médiatique. J'aurais préféré qu'elle s'intéresse à son équipe."

Q: La communication et le management de Diacre sont tout de même souvent critiqués...

R: "Je trouve que c'est une bonne professionnelle, ça excuse beaucoup de choses. Il y a des gens qui communiquent parfaitement mais qui n'ont pas beaucoup de talent. Elle est dans la discrétion, pas forcément très à l'aise. (...) On aurait préféré aller plus loin au Mondial, mais elle est à la bonne place. Vous allez dire que j'aime tout le monde mais non, ce n'est pas vrai. J'ai beaucoup d'affection pour elle et je suis persuadé qu'elle va réussir."

Q: Les Bleues disputeront le "Tournoi de France" du 4 au 10 mars. Quel est le principe?

R: "Avant on allait en tournée au Portugal ou aux Etats-Unis plus récemment, en dépensant beaucoup d'argent à chaque fois. Là on va faire un tournoi avec quatre équipes: le Brésil, le Canada et les Pays-Bas. C'est le top, un tournoi de haut-niveau avec de très bonnes équipes. Cela permettra à Corinne d'avoir un groupe intéressant et d'être prête pour les qualifications à l'Euro-2021 (qui reprendront en avril). On a l'intention de pérenniser cette expérience, chaque année en mars."

Q: Avez-vous d'autres projets en tête ?

R: "J'ai une autre idée, oui. On envisage fin août, lors du week-end précédant la reprise de la D1 féminine, de faire un match France-Angleterre des clubs. Nous avons douze clubs en D1, les Anglais aussi. Le premier rencontrera le premier, le deuxième le deuxième, etc. en matches aller-retour. Nos équipes joueront à la même date, il pourrait y avoir par exemple Lyon-Arsenal puis Arsenal-Lyon. Les Anglais sont ravis, ils ont leur chaîne de télévision, nous aussi."

Q: Les Bleues joueront-elles un jour au Stade de France, comme les Anglaises récemment à Wembley?

R: "Si le Stade de France améliore ses conditions économiques, oui. Sinon, non."

Propos recueillis par Jérémy TALBOT et Antoine MAIGNAN.