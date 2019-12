Biathlon: Boe écrase tout, les Bleus sont partout

Johannes Boe, vainqueur de deux courses sur les trois disputées au Grand-Bornand ce week-end, n'en finit pas d'écraser la Coupe du monde de biathlon mais la France, qui a encore placé l'un des siens sur le podium dimanche (Emilien Jacquelin), fait de la résistance grâce à une densité exceptionnelle.

Les statistiques de Boe ont de quoi décourager ses adversaires. En survolant la mass start dans la station de Haute-Savoie, le Norvégien (26 ans) a signé sa 5e victoire en 7 épreuves depuis le début de la saison et on voit mal à ce rythme qui pourrait venir l'empêcher de glaner un 2e gros globe de cristal consécutif.

Impressionnant sur les skis, ce qui lui permet d'avoir au moins une voire deux balles d'avance sur la concurrence, Boe semble intouchable et ce n'est pas la pause prévue en janvier pour cause de paternité qui risque de changer la donne au classement général, même si son frère aîné Tarjei ne compte que 61 points de retard sur son cadet.

"Johannes a montré à tout le monde qu'il était imbattable, a jugé Martin Fourcade. Je le trouvais sur le début de saison moins impactant que ce qu'il avait montré l'hiver dernier mais sur les deux dernières étapes de Coupe du monde, il a montré quelque chose d'incroyable."

Pour entretenir un semblant de suspense et éviter un hiver monotone, il y a donc Tarjei Boe mais aussi les Bleus, qui ont positionné quatre biathlètes parmi les 7 premiers du général (Quentin Fillon-Maillet 3e, Martin Fourcade 4e, Simon Desthieux 5e, Emilien Jacquelin 7e) et peuvent miser sur un groupe avec un niveau d'ensemble jamais vu. Si Fourcade n'est plus le roi incontestable de la discipline et cet extraterrestre qui pouvait intimider coéquipiers et rivaux, la France s'est trouvée d'autres raisons d'espérer.

- "L'effet Martin" -

Après les deux podiums de Fillon-Maillet (3e du sprint, 2e de la poursuite), c'est Emilien Jacquelin qui a fait vibrer dimanche le public venu en nombre au Grand-Bornand malgré des conditions météorologiques compliquées et une pluie ininterrompue. Le jeune Français (24 ans), encore tendre la saison passée, a pris une nouvelle dimension et sa 2e place sur la mass start derrière l'intouchable Johannes Boe, son meilleur résultat en Coupe du monde, a démontré les formidables ressources des Bleus.

"On est tous capables de truster les premières places, a ainsi déclaré Emilien Jacquelin. C'est un peu comme le calendrier de l'Avent, chaque jour il y en a un qui +perf'+. C'est ce qui fait notre force."

Pour Simon Desthieux, même si Martin Fourcade n'est plus le biathlète dominant du circuit, c'est bien lui qui a inspiré le collectif bleu et donné un coup de boost à une discipline devenue très populaire en France, comme l'ont prouvé l'affluence (60.000 spectateurs sur quatre jours) et l'ambiance folle de ce week-end au Grand-Bornand.

"C'est l'effet Martin, a-t-il expliqué. On l'a côtoyé à l'entraînement plus jeune, on sait ce que l'on doit atteindre au quotidien pour aller chercher l'excellence. C'est ce qui fait que l'on a une densité aussi folle."

Pendant ce temps, le principal intéressé est toujours à la recherche de sa forme d'antan. 12e du sprint, 7e de la poursuite puis 5e de la mass start au Grand-Bornand, Fourcade est encore très loin du compte et a lui-même jugé sa première partie de saison "ni bonne ni mauvaise" avant de positiver.

"Au niveau comptable, c'est peut-être moins bon mais au niveau de l'état d'esprit et de la dynamique, ça n'a rien à voir avec l'année dernière, a estimé le quintuple champion olympique. J'apprends à jouer avec de nouvelles armes. Ce ne sont pas les résultats de mes 20 ans mais je sens que sur toutes les courses, je suis capable de gagner et ce n'était pas le cas l'an dernier. Il me manque un peu de fraîcheur sur les skis. Cela va être la clé de la période de Noël et repartir sur un travail un peu plus musculaire pour arriver sur un triptyque en janvier (Oberhof, Ruhpolding, Pokljuka, ndlr) qui me réussit en général assez bien."