Moment de sport de l'année: quand Djokovic prive Federer d'un nouveau Wimbledon

Époustouflant. Novak Djokovic, à l'issue d'une finale exceptionnelle, et après avoir sauvé deux balles de match face à Roger Federer, a remporté en 2019 à Wimbledon son 16e Grand Chelem, et se rapproche du record du Suisse. Un match titanesque, haletant, indécis jusqu'au bout et qui sacre un champion toujours aussi implacable. Ce 5e titre à Wimbledon permet à Djokovic, 32 ans, de rejoindre au palmarès le Suédois Björn Borg, et n'est plus qu'à quatre longueurs du record de victoires en Majeurs de Federer (20). Le Suisse a lui frôlé son rêve, et celui de tous ses fans. A deux points près, deux balles de match à 8-7 dans le cinquième set qui vont inévitablement le poursuivre pendant des années. Cette finale, la première décidée au tie-break du 5e set, est aussi la plus longue de l'histoire de Wimbledon (4h57mn), 11 minutes de plus que son illustre devancière entre Federer et Nadal en 2008. "On peut se sentir plus déçu, triste ou plus en colère. Je ne sais pas ce que je ressens en ce moment. J'ai l'impression d'avoir manqué une incroyable opportunité. Je n'arrive pas à le croire", commentera Federer.