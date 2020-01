Play-offs NFL: Patriots tenants du titre en danger, Ravens grands favoris

Lamar Jackson révélation de Ravens favoris pour le Super Bowl, Kansas City, San Francisco et New Orleans armés pour les contrarier, Tom Brady inconsistant à la tête de fébriles Patriots tenants du titre: état des forces avant le début des play-offs NFL.

. La route vers Miami

C'est en Floride le 2 février que se jouera le 54e Super Bowl. Ils ne sont plus que douze à briguer le trophée et il en restera huit après ce premier week-end de play-offs, qui opposent samedi New England à Tennessee et Houston à Buffalo, et dimanche New Orleans à Minnesota, Philadelphie à Seattle.

Les deux premiers de chaque conférence à l'issue de la saison régulière, Baltimore et Kansas City (AFC), San Francisco et Green Bay (NFC), sont exempts de ce "Wild Card Weekend" et recevront les vainqueurs de ce premier tour les 11 et 12 janvier. En jeu, un ticket pour les finales de conférences qui se dérouleront les 19 et 20 janvier.

. New England et Tom Brady, fin de règne ?

Après un bluffant début de saison, où Brady, 42 ans, a semblé être inoxydable pendant que les autres quarterbacks vétérans tombaient comme des mouches en raison de blessures, son efficacité a décliné avec un ratio de passes complétées de 60,9%, son moins bon depuis 2013.

Avec le seul Julian Edelman, MVP du dernier Super Bowl, en receveur fiable, en l'absence de Rob Gronkowski, retraité, et d'Antonio Brown, licencié après avoir été accusé de viol, la machine offensive de New England s'est peu à peu enrayée.

Et sa défense, d'ordinaire si solide, est devenue friable, en témoigne la défaite (27-24) dimanche dernier contre la faible équipe de Miami, qui lui vaut d'en passer par le 1er tour. Chose qui ne lui était plus arrivée depuis la saison 2009-2010 et une élimination face à Baltimore.

Face à des Tennessee Titans entraînés par l'ancien Patriot Mike Vrabel et qui restent sur cinq victoires en sept matches, il faudra à l'équipe de Bill Belichick renouer avec la culture de la gagne qui lui a permis d'être sacrée six fois en neuf finales depuis 2001.

Sous peine d'avoir peut-être vécu la saison de trop avec Brady, pour lequel les spéculations autour d'un départ vont bon train.

. Baltimore et Lamar Jackson, favoris inexpérimentés

Grâce à la spectaculaire éclosion de son jeune quarterback Lamar Jackson, bien parti pour être désigné MVP de la saison à 23 ans, Baltimore reste sur douze victoires et a fini avec le meilleur bilan de la saison (14-2) après une entame qui n'avait pas laissé entrevoir une telle domination.

Jackson, auteur d'exploits qui ont fait basculer plus d'une rencontre grâce à sa faculté à s'engouffrer dans les espaces (il a battu le record historique de Michael Vick de yards à la course pour un quarterback), est aussi celui qui a lancé le plus de touchdowns (36) cette saison. Pas mal pour un joueur dont la marge de progression aux lancers est encore grande.

A ce stade, seul le manque d'expérience pourrait jouer contre les Ravens et leur nouvelle star.

. Chiefs, 49ers et Saints sérieux outsiders

Malgré une blessure à un genou survenue en milieu de parcours, le quarterback Patrick Mahomes, MVP du précédent exercice, a réussi à envoyer Kansas City en play-offs en lui faisant éviter le premier tour grâce à la deuxième place de la conférence américaine. Les Chiefs sont les seuls à avoir battu à la fois les Ravens et les Patriots cette saison, ce qui en fait un redoutable épouvantail.

Dans la conférence nationale, personne n'imaginait San Francisco finir en tête. Mais en s'appuyant sur une défense imperméable et sur un quarterback, Jimmy Garoppolo, enfin épanoui après des années dans le rôle de doublure de Tom Brady, les 49ers peuvent rêver à plus bel épilogue encore.

Et si le quarterback vétéran à avoir le dernier mot n'était pas celui qu'on croit? Drew Brees, 40 ans, a battu le record de touchdowns à la passe (541) il y a quinze jours face aux Colts, avec 96,7% de passes complétées (un autre record). Avec lui, les Saints de New Orleans croient en leur étoile.