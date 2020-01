Ligue 1: Marseille attaque la montagne à Rennes

Gare à la pente! Après une superbe première moitié de saison, la route s'élève pour l'Olympique de Marseille, en déplacement chez quasiment tous ses concurrents pour le podium, à commencer par Rennes vendredi (20h45) pour la 20e journée de Ligue 1.

Pour le dauphin du Paris SG, le programme se corse lors des matches retour et André Villas-Boas le martèle depuis plusieurs semaines.

"Le coach nous l'a encore rappelé ce matin à l'entraînement", a expliqué mercredi Valentin Rongier. "On sait l'importance de la fin du mois de janvier, et de la mi-février."

Après Rennes (3e), son poursuivant immédiat, l'OM (2e) ira à Bordeaux (22e j.), Saint-Étienne (23e j.), Lille (25e j.)...

Marseille aborde ce programme avec un petit matelas, cinq points d'avance sur Rennes, qui compte un match en retard, et sept sur Lille (4e), et avec un vrai élan: 22 points pris sur 24 à la fin de 2019.

- "A l'extérieur, la pression monte" -

"On est sur une bonne dynamique et la confiance règne dans le groupe", poursuit Rongier. "Il ne faut pas que l'on perde cela, quelle que soit l'issue du match de ce week-end et des prochains matchs."

"On doit maintenir le rythme", enchaîne Villas-Boas. Le Portugais souligne que tous les feux sont au vert, "l'ambiance est bonne, la presse est favorable, les supporters nous donnent tout... Mais on ne peut pas se relaxer".

Et puis après une saison 2018-2019 pénible, et un départ poussif, l'OM a maintenant un nouveau statut.

"Il faut gérer ça", poursuit "AVB", "c'est plus facile quant tu as des petits objectifs: +On peut être 2e si on gagne ce match+, des choses qu'on a utilisées quand on était dans la position des autres."

Cette fois l'OM est le coureur échappé poursuivi par le peloton.

Et l'entraîneur sait que "culturellement, à l'OM, on s'enflamme. Là, j'espère que non. Maintenant on joue Rennes, et après Angers (au Vélodrome), Bordeaux, et Saint-Étienne..."

Plus tard, Marseille devra aussi se rendre à Lyon (33e j.), son grand rival.

"C'est vrai qu'à l'extérieur la pression monte un peu et c'est à nous de répondre", prévient Villas-Boas, mais l'ancien entraîneur de Porto et Chelsea ne veut "pas sauter d'étapes" et prendre "match après match".

- Rennes a redressé la barre -

Et tout de même, ces adversaires, Marseille les a tous battus au Vélodrome lors d'une phase aller à deux points de moyenne (38 pts), sauf justement Rennes (1-1).

Pour se rendre au Roazhon Park, Villas-Boas récupère son gardien et capitaine Steve Mandanda, remis de sa blessure à une cheville, mais perd Hiroki Sakai, suspendu après son rouge contre Trélissac en Coupe de France, où son équipe est passée par un entrebaîllement de porte (1-1, 4 tirs au but à 2) contre un club amateur (National 2).

Rennes, tenant du trophée, a aussi souffert pour passer, mais contre une équipe de Ligue 1, Amiens (0-0, 5-4 aux t.a.b.). Il n'empêche que les Bretons aussi sont en forme avec une série de cinq victoires de rang en championnat qui les a ramenés sur le podium.

Leur jeune entraîneur Julien Stephan a redressé la barre après un passage difficile, et notamment une piètre élimination en Ligue Europa.

Le très jeune Eduardo Camavinga (17 ans), qui plaît beaucoup à Villas-Boas, est en train d'exploser, et l'OM n'a battu Rennes que deux fois sur les neuf dernières confrontations, toutes compétitions confondues.

Dans cette phase retour, l'OM ne recevra que Monaco et Nantes parmi ses potentiels concurrents au podium. Et le PSG (30e j.) pour un "Classique" qu'il n'a plus gagné depuis huit longues années.

Mais dans cet enchaînement de cols, le rêve de retrouver la Ligue des champions passe d'abord par Rennes...