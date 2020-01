Dakar: à mi-course, Sainz mène la danse

L'Espagnol Carlos Sainz s'est imposé en patron lors de la première semaine du Dakar-2020 en Arabie saoudite, où le rallye a planté son bivouac pour la journée de repos samedi.

Après six spéciales, Sainz est à la lutte avec son coéquipier chez Mini, Stéphane Peterhansel, et le tenant du titre Nasser Al-Attiyah (Toyota). Les trois hommes semblent avoir creusé un écart sur le reste des concurrents, parmi lesquels Fernando Alonso, qui poursuit son apprentissage du célèbre rallye.

Bilan à mi-parcours avant l'arrivée de la course, le 17 janvier à Qiddiya:

. Carlos Sainz (Mini), leader au général: le vétéran espagnol mène la danse à mi-parcours grâce à deux victoires d'étapes. Le double vainqueur de l'épreuve (2010 et 2018) a passé une première semaine sans encombre majeure. "Tous les jours, il y a beaucoup de tensions mais au niveau navigation, ça s'est bien passé et on est content de la voiture", a-t-il déclaré samedi. Du haut de ses 57 ans, l'Espagnol se méfie toutefois de son dauphin Nasser Al-Attiyah (Toyota), particulièrement attendu en deuxième semaine en raison d'un terrain qui devrait lui être plus favorable. "Nasser est un vrai spécialiste des dunes, c'est la réalité. Tu peux attendre des attaques de sa part", a-t-il prévenu.

. Nasser Al-Attiyah (Toyota), 2e à 7 min 48 sec: plus discret depuis le début de la course, le tenant du titre, toujours accompagné de son large sourire, n'a pas encore gagné d'étape mais a terminé dans le top 5 de chaque spéciale malgré de nombreuses crevaisons. En embuscade au classement, le Qatarien devrait être avantagé sur la deuxième semaine, grâce à son agilité dans les dunes et une meilleure connaissance du terrain. "On avait dit avant le départ que ce serait bien de finir la première semaine à moins de 10 minutes des leaders, ça a été respecté", explique Mathieu Baumel, son copilote. "Dans les dunes, Nasser va pouvoir s'exprimer clairement. Dans ces conditions, on peut espérer creuser un petit écart."

. Stéphane Peterhansel (Mini), 3e à 16 min 20 sec : des soucis de navigation, une vis mal serrée puis un GPS mal connecté... "Monsieur Dakar" a connu trois premières étapes compliquées avant de se reprendre en remportant les quatrième et sixième spéciales. Mais il estime que son retard au général est déjà trop important. "On a fait trop d'erreurs les 2 ou 3 premiers jours, on est un peu distancé au classement, ce qui va être dur à combler parce qu'on n'a pas de carte maitresse à jouer pour être devant Nasser et Carlos qui vont super vite. Pour l'instant, on est un peu à la traîne", estime Peterhansel. Un discours un peu défaitiste pour mieux cacher son jeu pour la suite ? "Vous connaissez Stéphane...", a souri Sainz.

. Fernando Alonso (Toyota), 16e à 3 h 18 min 13 sec: pour ses débuts dans le Dakar, le double champion du monde de Formule 1 a terminé 3 étapes sur 6 dans le top 10. Sa meilleure place: une quatrième position dans la troisième spéciale. Au cours de cette première semaine, il a découvert les aléas du rallye-raid en perdant plus de deux heures et demie sur problème mécanique. "Ca a été une semaine intense pour nous. On a eu des hauts et des bas mais globalement, on a beaucoup apprécié", assure-t-il. A voir comment il va négocier ses premières grosses dunes en deuxième semaine. "Je m'attends à des étapes difficiles. Les dunes, ça va être un challenge", reconnaît-il. "Il peut y avoir encore beaucoup de rebondissements dans la course. Dans mon cas, j'ai fait top 5, top 6, si j'arrive à faire mieux et atteindre le top 3 dans une des étapes, ça sera un rêve devenu réalité."