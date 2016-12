Ligue 1: l’OGC Nice, un beau champion d’automne

Nice termine la phase aller de la saison 2016/2017 en tête du championnat de France, et cela ne souffre d’aucune contestation. Les Azuréens ont fait mieux que confirmer la bonne impression laissée en fin de saison dernière. Avec Lucien Favre à la baguette et Mario Balotelli en vedette, ils sont armés pour jouer le titre face à Monaco et Paris.

Assuré du titre honorifique de champion d’automne depuis quelques jours, Nice a conclu la phase aller du championnat de France en allant chercher le nul à Bordeaux (0-0) lors de la 19e journée. Une rencontre compliquée pour un leader bousculé et nerveux, contraint de terminer la partie à neuf après les expulsions de Mario Balotelli et Younès Belhanda pour deux mauvais gestes. Les Niçois n’étaient pas au mieux en Gironde, mais l’essentiel est ailleurs : à mi-parcours de la saison 2016-2017, ce sont bien eux qui règnent sur l’élite française.

Aucun gros club français n’a pu dompter les Aiglons

Au compteur, l’OGC Nice affiche 44 points. Un total excellent car depuis la création de la Ligue 1 au format à 20 clubs en 2002, seuls le Paris Saint-Germain 2015/2016 (51 points) et l’Olympique lyonnais 2006/2007 (50 points) ont fait mieux à ce stade de la compétition. En mai dernier, les Niçois alors coachés par Claude Puel se classèrent à la 4e place à l’issue de l’ultime journée, à deux points seulement de la troisième place. En quelques mois, la progression est impressionnante.

Meilleure défense avec 13 buts encaissés et troisième meilleure attaque avec 34 buts inscrits, Nice a toujours été à l’une des deux premières places au cours des 19 journées écoulées jusqu’à présent. Face aux grosses écuries françaises, le Gym a été impeccable : victoires face à Marseille (3-2) et Lyon (2-0), succès éclatant face au voisin monégasque (4-0), et match nul obtenu à Paris (2-2). Une seule équipe, le Stade Malherbe de Caen, a réussi à battre Nice début novembre (1-0). Dans les grands championnats européens, seul le Real Madrid, invaincu cette saison, affiche un meilleur bilan.

Favre et Balotelli, les maillons forts

Les succès niçois ne doivent rien au hasard. Ils résultent du très bon travail réalisé dans la foulée de la dernière saison. Les choix stratégiques opérés durant l’été 2016 se sont avérés gagnants. Pour remplacer Claude Puel, les dirigeants azuréens ont convaincu Lucien Favre de reprendre du service après presque un an de chômage. Le technicien suisse, reconnu pour ses résultats en Bundesliga au Hertha Berlin et au Borussia Mönchengladbach, a trouvé à Nice un terrain idéal pour mettre en place sa tactique alliant jeu plaisant et efficacité offensive. La Ligue 1 s’attendait à applaudir la méthode Unai Emery au PSG ; après cinq mois de compétition, elle savoure et salue davantage la patte Lucien Favre.

Le recrutement est l’autre grosse réussite de l’OGC Nice. Après les départs d’Hatem Ben Arfa à Paris et de Nampalys Mendy à Leicester, on craignait des lendemains difficiles pour les Aiglons. Les recrues de l’été ont chassé ces mauvais présages. Dante est devenu le patron en défense, son compatriote brésilien Dalbert est aussi bon dans le couloir gauche, Wylan Cyprien rayonne au poste de milieu offensif, Younès Belhanda – prêté par le Dynamo Kiev – dicte le jeu, et enfin Mario Balotelli a relancé sa carrière avec brio. Après deux années de galère, l’attaquant italien de 26 ans démontre qu’il n’a pas perdu son football. Malgré quelques pépins physiques, il enfile les buts comme des perles, huit en neuf matches. Et en plus, « Super Mario » a retrouvé le sourire.

Nice a fait la moitié du chemin. Contrairement à Monaco et au PSG, les Aiglons sont éliminés en coupe d’Europe et en Coupe de la Ligue. Ils ne leur restent que la Coupe de France et la Ligue 1. Les Niçois, Lucien Favre en tête, n’ont pas l’intention de s’arrêter là. « 44 points à la trêve, c’est magnifique. Il faut continuer comme ça, il y a du travail devant nous. On va bosser. Il n’y a que ça qui compte, c’est d’avancer », martèle l’entraîneur.