Sports: la rétrospective 2016 (janvier-mars)

Le premier trimestre sportif de 2016 a été marqué par l’élection du Suisse Gianni Infantino à la tête de la Fifa, et par le cinquième Ballon d’Or pour l’Argentin Lionel Messi, mais aussi dans les autres sports par la victoire de l’Egypte en Coupe d’Afrique des nations de handball et par la razzia de titres pour le Kenya lors des Championnats d'Afrique de cross-country à Yaoundé. Retour sur les faits marquants de l’année.

JANVIER

10/01 Sports mécaniques. Les Kazakhs Kanat Shagirov et Vitaliy Yevtyekhov (Toyota) remportent à Dakar l’Africa Eco Race, dans la catégorie auto, pour la première fois de leur carrière. En moto, le Norvégien Pål Anders Ullevålseter (KTM) s’impose pour la deuxième fois sur ce rallye-raid de 3750 kilomètres de spéciale et qui passe par le Maroc (5 étapes), la Mauritanie (6 étapes) et le Sénégal (1 étape).

11/01 Football. Cinquième Ballon d’Or pour l’Argentin Lionel Messi, qui récupère le trophée après l’avoir cédé deux années au Portugais Cristiano Ronaldo, qui finit à la deuxième place devant le Brésilien Neymar. Chez les femmes, l’Américaine Carli Lloyd est élue meilleure joueuse. Côté entraîneurs, l’Espagnol Luis Enrique (FC Barcelone) est désigné meilleur coach, tandis que l’Américaine Jill Ellis, qui entraîne les Etats-Unis, remporte le titre de l’entraîneur de l’année FIFA pour le football féminin.

16/01 Sports mécaniques. Stéphane Peterhansel, associé à Jean-Paul Cottret, a remporté la 37e édition du Dakar dans la catégorie auto. C'est sa douzième victoire sur le rallye-raid, six en motos entre 1991 et 1998, et six en autos depuis 2004. C'est aussi la première victoire de la firme française Peugeot depuis vingt-cinq ans. En moto, l'Australien Toby Price (KTM) s'est imposé pour la première fois de sa carrière sur cette épreuve.

24/01 Cyclisme. Le Français Adrien Petit (Direct Energie) s’est adjugé la plus célèbre des courses africaines, la Tropicale Amissa Bongo, au Gabon.

30/01 Handball. L’Egypte a soulevé le trophée de la 22e Coupe d’Afrique des nations qui s’est jouée au Caire. Les Egyptiens ont battu la Tunisie en finale (21-19). Les Algériens, tenants du titre, se sont inclinés lors du match pour la troisième place face à l’Angola (24-19), et ont raté la qualification pour les Mondiaux 2017 qui se déroulent en France.

31/01 Handball. L’Allemagne remporte pour la deuxième fois de son histoire le Championnat d’Europe masculin 2016 en Pologne, en battant en finale l’Espagne sur le score de 24-17. Les Français ont déçu en étant éliminés dès la phase de groupe, alors qu’ils étaient les tenants du titre.

31/01 Tennis. Le Serbe Novak Djokovic s’impose pour la sixième fois à l’Open d’Australie, en battant en finale le Britannique Andy Murray (6-1, 7-5 et 7-6). Côté Femmes, l’Allemande Angelique Kerber a remporté son premier tournoi australien face à l’Américaine Serena Williams, sextuple vainqueur, (6-4, 3-6 et 6-4).

Lionel Messi, attaquant argentin du FC Barcelone, après son triplé face à Manchester City lors de la troisième journée de la Ligue des Champions, le 19 octobre au Camp Nou. LLUIS GENE / AFP

FEVRIER

07/02 Football américain. Les Denver Broncos ont remporté la 50e édition du Super Bowl, la finale du championnat nord-américain (NFL), qui s’est déroulée à Santa Clara, en Californie, face aux Carolina Panthers sur le score de 24-10. Les Denver Broncos ont soulevé le trophée pour la troisième de leur histoire après 1997 et 1998.

13/02 Sports automobiles. Pour la troisième année consécutive, l’Ivoirien Gary Chaynes (Mitsubishi Lancer) a remporté la 42e édition Rallye Bandama de Côte d'Ivoire, comptant pour le Championnat d'Afrique. En 2015 et 2016, Gary Chaynes a eu pour co-pilote David Israël.

13/02 Athlétisme. Alice Aprot Nawowuna, chez les féminines, et Geoffrey Kipsang Kamworor, chez les hommes, se sont imposés lors du réputé cross-country de Nairobi au Kenya, qui s’est déroulé dans une ambiance particulière à la suite des révélations de l'Agence mondiale antidopage concernant de mauvaises pratiques sur le sol kényan.

14/02 Basket-ball. Lors du premier All Star Game, en dehors des Etats-Unis, à Toronto au Canada, c’est la sélection de l’Ouest qui a gagné, 196-173, face aux meilleurs joueurs de l’Est de la NBA.

26/02 Cyclisme. Les Championnats d’Afrique sur route 2016, qui se sont déroulés au Maroc, ont été dominés par l’Algérie qui a remporté sept médailles, dont deux titres individuels chez les juniors masculins avec Hanza Mansouri lors de la course en ligne, et Abdelraouf Bengayou lors du contre-la-montre. L’Érythrée finit deuxième nation avec cinq breloques dont deux titres, celui de la course en ligne par Tesfom Okubamariam et celui du contre-la-montre. La Namibie s’est également fait remarquer du côté des femmes, car Vera Adrian a remporté les deux titres individuels.

26/02 Football. Gianni Infantino a été élu neuvième président de la Fédération internationale de football (Fifa). Le Suisse, âgé de 45 ans, a remporté le scrutin au 2e tour lors d’un Congrès électif à Zurich, pour un mandat censé s’achever en 2019. L’ancien bras droit de Michel Platini à la confédération européenne de foot (UEFA) succède donc au Suisse Sepp Blatter, démissionnaire puis suspendu en 2015.

Le Français Arnaud Démare. MARCO BERTORELLO / AFP

MARS

06/03 Lutte. Les Championnats d’Afrique, qui se sont déroulés à Alexandrie en Egypte, ont été dominés par la Tunisie qui a remporté dix médailles, dont cinq en or. Toutefois, le pays qui a glané le plus de médailles a été le pays hôte avec 14 au total, dont trois en or. La troisième nation, à s’être mis en évidence est le Nigeria avec dix médailles, dont quatre en or.

12/03 Athlétisme. Les Championnats d'Afrique de cross-country, qui se sont déroulés à Yaoundé au Cameroun, ont été totalement dominés dans toutes les catégories, seniors et juniors masculins et féminins, par le Kenya. Les Kényans repartent donc avec huit titres.

13/03 Cyclisme. Le Britannique Geraint Thomas (SKY) a remporté la première course majeure en France, Paris-Nice, comptant pour le calendrier de l’UCI World Tour. C’est son premier titre sur la course au soleil.

19/03 Cyclisme. Le Français Arnaud Démare (FDJ) a gagné la première classique prestigieuse de la saison, Milan-San Remo, en Italie. Depuis 1995, et la victoire de Laurent Jalabert, aucun Français ne s’était imposé. Vingt-et-une années après, le jeune coureur de 25 ans inscrit à nouveau le cyclisme français dans le palmarès de l’épreuve italienne.

19/03 Rugby. L’Angleterre a réalisé son 13e Grand Chelem au Tournoi des Six Nations. Pour sa première compétition sous la houlette de Guy Novès, le XV de France a fini à la cinquième place du classement final devant l’Italie qui n’a gagné aucun match de toute la compétition.

20/03 Cyclisme. Le Marocain Mohamed Er-Rafai s’est adjugé le Tour du Cameroun. Il devance le Français Alexis Carlier et le Rwandais Camera Hakuzimana. C’est la première victoire marocaine sur le sol camerounais.

20/03 Athlétisme. Les 16es Championnats du monde en salle, à Portland aux Etats-Unis, ont été l’occasion de voir l’ultra-domination des athlètes américains, qui ont trusté 23 médailles, dont 13 en or, remportant la moitié des titres en jeu. L’Ethiopie finit deuxième meilleure nation avec cinq médailles, dont deux en or.