Sports: la rétrospective 2016 (avril-juin)

Le second trimestre sportif de 2016 a été marqué par la onzième victoire du Real Madrid en Ligue des champions de football, ainsi que par le titre des Cavaliers de Cleveland en NBA et par le premier sacre du Serbe Novak Djokovic au tournoi parisien de Roland-Garros. Dans les autres sports, la Tunisie a fait une razzia de titres lors des Championnats d’Afrique de judo et d'escrime, tandis qu'en athlétisme, la suprématie a été Sud-Africaine. Retour sur les faits marquants de l’année.

AVRIL

03/04 Athlétisme. Chez les masculins, les trois premiers sont arrivés dans un mouchoir de poche. Cyprian Kotut a gagné en 2h 07' 11'', seulement 18 secondes devant Laban Korir et 26 secondes devant Stephen Chemlany. Pour la deuxième fois consécutive, le Kenya remporte le Marathon de Paris. Du côté des féminines, la Kényane Visiline Jepkesho s’est imposée en 2h 25' 53'', reprenant ainsi le titre remporté par l’Ethiopie l’année précédente avec Meseret Mengistu.

03/04 Cyclisme. Le Slovaque Peter Sagan (Tinkoff) s’est adjugé le Tour des Flandres, qui est une des cinq courses d’un jour mythiques. Peter Sagan remporte la course pour la première fois de sa carrière, tandis que le Suisse Fabian Cancellara (Trek-Segafredo), arrivé à la deuxième place, a déjà soulevé trois fois le trophée de vainqueur. Le Belge Sep Vanmarcke (Lotto NL-Jumbo) a terminé à la dernière marche du podium.

03/04 Football. Le Real Madrid, sous le commandement de Zinedine Zidane, s’impose au Camp Nou, 2-1, face au FC Barcelone lors de la 31e journée du Championnat d’Espagne.

10/04 Cyclisme. L’Allemand Stefan Schumacher (SGT- Christina Jewelry) a remporté le Tour du Maroc. Une compétition où les Marocains n’ont remporté qu’une seule étape, la première, par Salaheddine Mraouni.

10/04 Tennis. L’Argentin Federico Delbonis s’est imposé au Tournoi de Marrakech, en battant en finale le Croate Borna Coric en deux sets, 6-2 et 6-4. Federico Delbonis remporte pour la première le tournoi marocain, qui sera l’unique qu’il gagnera en 2016.

10/04 Judo. A domicile, les Tunisiens ont terminé première nation des Championnats d’Afrique qui se sont déroulés à Tunis. Au palmarès de la compétition, la Tunisie finit avec 16 médailles, dont cinq en or. L’Egypte se classe à la deuxième place avec 7 médailles conquises dont quatre en or. Quant à l’Algérie, la sélection a remporté le plus de médailles avec 18, mais seulement deux en or. Les Tunisiens confirment qu’ils sont la référence de la discipline après avoir dominé les épreuves en 2015.

10/04 Cyclisme. L’Australien Mathew Hayman (Orica-BikeExchange) s’est imposé pour la première fois de sa carrière, à 37 ans, sur les mythiques routes de Paris-Roubaix.

15/04 Escrime. La Tunisie s’est illustrée en terminant meilleure nation des Championnats d'Afrique qui se sont déroulés à Alger. Les Tunisiens ont remporté 13 médailles dont six en or, tandis que l’Egypte, qui a glané le même nombre de médailles n’en a que cinq en or. L’unique pays a avoir un titre, hors Tunisie et Egypte, est le Sénégal avec une médaille d’or. L’Algérie avec un total de onze médailles n’a remporté aucun titre mondial.

17/04 Tennis. L’Espagnol Rafael Nadal a remporté pour la 9e fois le Masters 1.000 de Monte-Carlo, l’un des plus prestigieux tournois sur terre battue. Il s'est imposé face au Français Gaël Monfils (7-5, 5-7, 6-0).

18/04 Athlétisme. L’Ethiopie a écrasé le Marathon de Boston. Du côté des masculins, le trio sur le podium est éthiopien. Le vainqueur a été Lemi Berhanu en 2h12’45’’. Du côté des féminines, les Ethiopiennes ont fait le doublé avec la victoire pour Atsede Baysa en 2h29’19’’.

23/04 Football. Le Paris Saint-Germain a remporté pour la troisième année consécutive la Coupe de la Ligue. Les Parisiens ont battu Lille sur le score de 2-1.

24/04 Athlétisme. Le Kényan Eliud Kipchoge a remporté pour la deuxième fois consécutive le Marathon de Londres, établissant un nouveau record de l’épreuve en 2h03’05’’. Du côté des femmes, la Kényane Jemima Sumgong a gagné l’épreuve pour la première fois en 2h 22’ 58’’.

24/04 Cyclisme. Le Néerlandais Wout Poels (SKY) s’est imposé sur l’épreuve Liège-Bastogne-Liège, surnommée « La Doyenne » des classiques ayant lieu au printemps.

27/04 Escrime. Deux épreuves par équipes, le fleuret dames et le sabre hommes, se sont déroulées aux Championnats du monde au Brésil. La Russie a remporté les deux disciplines qui ne sont pas olympiques. La France a gagné une médaille de bronze chez les dames.

29/04 Squash. L’Egyptien et n°1 mondial, Mohamed El Shorbagy, a remporté l’Open d’Egypte, en battant en finale le Français Grégory Gaultier en cinq jeux, 7-11, 9-11, 11-3, 11-9, 11-8.

30/04 Cyclisme. L’Algérien Abdellah Ben Youcef s’est imposé au classement général du Tour du Sénégal. L’équipe algérienne a d’ailleurs réussi à placer quatre coureurs aux quatre premières places. Les Algériens ont remporté quatre des six étapes disputées.

Les joueurs du Real Madrid célèbrent leur 11e victoire en Ligue des champions après le dernier tir au but transformé par Cristiano Ronaldo. Reuters / Carl Recine

MAI

06 au 29/05 Cyclisme. L’Italien Vincenzo Nibali (Astana) remporte pour la deuxième fois de sa carrière le Giro d’Italia, le premier des trois grands tours cyclistes. Il a devancé le Colombien Esteban Chaves (Orica-BikeExchange) et l’Espagnol Alejandro Valverde (Movistar).

13 au 15/05 Basket-ball. Les Russes du CSKA Moscou ont remporté l’Euroligue messieurs, en battant leurs compatriotes du Lokomotiv Kouban sur le score de 88-81, lors d’une rencontre disputée à Berlin.

14/05 Football. Le Bayern Munich a gagné le Championnat d’Allemagne pour la 26e fois de son histoire. Les Munichois ont décroché leur quatrième titre consécutif.

14/05 Football. Le Paris Saint-Germain a remporté le Championnat de France pour la 6e fois de son histoire. Les Parisiens ont décroché leur quatrième titre consécutif.

14/05 Rugby. Les Britanniques de Saracens se sont imposés lors de la finale de la Coupe d’Europe, à Lyon, face aux Français du Racing 92 sur le score de 21-9. Saracens succède à Toulon qui avait remporté l’épreuve trois fois de suite.

15/05 Football. Leicester a créé la surprise en remportant pour la première fois de son histoire le Championnat d’Angleterre.

15/05 Football. Le FC Barcelone a gagné le Championnat d’Espagne pour la 24e fois de son histoire.

15/05 Football. La Juventus a remporté pour la cinquième année consécutive le Championnat d’Italie. « La Vecchia Signora » a décroché le 32e titre de son histoire.

18/05 Football. Les Espagnols du FC Séville ont gagné pour la troisième fois consécutive la Ligue Europa, en battant Liverpool sur le score de 3-1 à Bâle en Suisse.

21/05 Football. Le Paris Saint-Germain s’est imposé pour la dixième fois dans son histoire en Coupe de France. Les Parisiens ont battu les Marseillais sur le score de 4-2.

25/05 Cyclisme. L’Algérien Abderrahmane Mansouri a remporté le Tour de Tunisie. Au classement général, il a devancé le Marocain Reda Aadel et le Français Thomas Vaubourzeix d’une toute petite seconde.

26/05 Football. L’Olympique Lyonnais s’est imposé en finale de la Ligue des champions européenne féminine face aux Allemandes du VfL Wolfsbourg, à Reggio d'Emilie en Italie. Les Lyonnaises ont gagné 4-3 aux tirs au but après le match nul, 1-1, à la fin des 120 minutes de jeu.

28/05 Football. Le Real Madrid a remporté sa onzième Ligue des champions en battant en finale l’Atlético de Madrid, 5-3 aux tirs au but après le match nul, 1-1, à la fin des 120 minutes de jeu disputées au stade San Siro à Milan.

29/05 Formule 1. Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) s’est imposé lors du Grand Prix de Monaco. Il remporte pour la deuxième fois la course mythique monégasque.

Les Cavaliers de Cleveland de LeBron James ont remporté le championnat de la NBA en battant les Warriors de Golden State de Stephen Curry 93-89. USA Today/Bob Donnan

JUIN

02/06 Basket-ball. Les Cavaliers de Cleveland ont été sacrés champions de la NBA, en battant les vainqueurs en 2015, les Warriors de Golden State. L’équipe de LeBron James a remporté la série 4 à 3.

05/06 Tennis. Le Serbe Novak Djokovic a gagné le deuxième tournoi du Grand Chelem de l’année, Roland-Garros, qui se dispute à Paris. En finale il a battu le Britannique Andy Murray, 3-6, 6-1, 6-2 et 6-4. Novak Djokovic a soulevé pour la première fois le trophée du tournoi parisien. Le « Djoker » rejoint ainsi l’Américain Andre Agassi, l’Espagnol Rafael Nadal et le Suisse Roger Federer dans le cercle fermé des tennismen qui ont remporté les quatre titres du Grand Chelem dans l’ère Open.Du côté des féminines, l’Américaine Serena Williams a été battue par l’Espagnole Garbiñe Muguruza en deux sets, 7-5 et 6-4. L’Ibérique, âgé de 22 ans, a remporté son premier Grand Chelem.

19/06 Sports mécaniques. L’équipe allemande Porsche Team s’est adjugée les 24 heures du Mans, la plus célèbre course d’endurance au monde. L’équipage de la Porsche 919 Hybrid était composé de l’Allemand Timo Bernhard, de l’Australien Mark Webber et du Néo-Zélandais Brendon Hartley.

23/06 Basket-ball. La Draft NBA a révélé quelques surprises à Brooklyn. Thon Marial Maker a été drafté en 10e position par les Milwaukee Bucks. Ce joueur, né au Soudan du Sud, et qui a grandi en Australie, devra faire ses preuves pour réussir à s’imposer en NBA. C’est le plus jeune représentant du continent africain, il est âgé de seulement 19 ans. Autre joueur drafté au premier tour, à la 27e position, le Camerounais Pascal Siakam, ailier fort âgé de 22 ans, qui a signé avec les Toronto Raptors.

24/06 Rugby. Le Racing 92 a remporté le Top 14, le championnat français, en battant le Rugby club toulonnais sur le score de 29-21 à Barcelone en Espagne.

26/06 Athlétisme. L’Afrique du Sud s’est illustrée lors des 20es Championnats d’Afrique, qui ont eu lieu à Durban. Les Sud-Africains ont remporté 32 médailles dont 15 en or. Wayde van Niekerk s’est d’ailleurs imposé lors du 200 mètres et du 4x100 mètres, deux mois avant des Jeux olympiques à Rio de Janeiro, qui seront historiques pour le jeune Sud-Africain de 24 ans.

26/06 Football. Le Chili a remporté pour la seconde fois consécutive la Copa America. Cette 45e édition, qui a lieu un an après la précédente, s’est déroulée aux Etats-Unis. Ce fut l'édition du centenaire. En finale, les Chiliens ont battu, à nouveau, l’Argentine, 4-2 aux tirs au but après le match nul, 0-0, à la fin des 120 minutes de jeu. Lionel Messi et les Argentins repartent une nouvelle fois bredouilles de cette compétition sud-américaine.