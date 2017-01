Sports: le calendrier 2017 (janvier-mars)

L’année 2017 va commencer très fort avec, dès le mois de janvier, le Mondial de handball, la Coupe d’Afrique des nations de football et l’Open d’Australie de tennis. En février, place au Tournoi des Six Nations de rugby. Et en mars, on suivra attentivement les huitièmes de finale retour de la Ligue des champions européenne de foot.

JANVIER

02 au 14/01 Sports mécaniques. La 38e édition du Rallye Dakar se tient pour la neuvième année consécutive en Amérique du Sud. Autos, motos, quads et camions ont rendez-vous pour le départ à Asuncion au Paraguay. Les concurrents passeront ensuite par l'Argentine et la Bolivie pour finalement revenir en Argentine. L'étape finale est prévue le 14 janvier. La ligne d'arrivée sera à Buenos Aires.

9/01 Football. La Fifa décernera à Zurich en Suisse les trophées du meilleur joueur et de la meilleure joueuse de l'année 2016 (à ne pas confondre avec le Ballon d'Or). Chez les hommes, les trois finalistes sont Antoine Griezmann, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Chez les femmes, les trois finalistes sont Melanie Behringer, Carli Lloyd et Marta.

11 au 29/01 Handball. La 25e édition des Championnats du monde de handball masculin aura lieu en France. Tenante du titre, nation la plus titrée de l'histoire (cinq sacres), l'équipe de France espère réitérer sa performance de 2001, quand elle devint championne du monde face à son public. Vingt-quatre pays prendront part à la compétition. Les champions olympiques danois et les champions d'Europe allemands seront très ambitieux.

14/01 au 05/02 Football. La Coupe d'Afrique des nations 2017 aura lieu au Gabon. C'est la 31e édition du grand événement du football africain. La Côte d'Ivoire remet son titre en jeu. Cette CAN 2017 célèbrera les 60 ans de la compétition. Elle devait se tenir initialement en Afrique du Sud, mais la Confédération africaine de football l'attribua à la Libye (qui ne pouvait organiser la CAN 2013 en raison de l'instabilité du pays). Finalement, la situation étant toujours difficile en Libye, c'est au Gabon que se tiendra la CAN 2017.

15/01 Football. Manchester United-Liverpool en Championnat d'Angleterre.

16 au 29/01 Tennis. Premier tournoi du Grand Chelem de l'année avec l'Open d'Australie. Le Serbe Novak Djokovic et l'Allemande Angelique Kerber ont été titrés en 2016.

Autour du 20/01 Voile. Arrivées escomptées aux Sables-d'Olonne des premiers monocoques en course sur le Vendée Globe.

20 au 22/01 Auto WRC. Rallye de Monte-Carlo à Gap, première étape du championnat du monde rallyes 2017.

28/01 Football. PSG-Monaco en Championnat de France.

FEVRIER

01/02 Football. Liverpool-Chelsea en Championnat d'Angleterre.

03 au 05/02 Tennis. Premier tour de la Coupe Davis, la coupe du monde par équipes. Parmi l'élite, la France ira défier le Japon à Tokyo. L'Argentine, tenante du titre, affrontera, à Buenos Aires, l'Italie. La Croatie, finaliste en 2016, jouera contre l'Espagne. Côté africain, les choses sérieuses commenceront également dans le groupe II Europe/Afrique (la 3e division) avec Suède-Tunisie, Lithuanie-Madagascar, Maroc-Danemark et Estonie-Afrique du Sud.

04/02 Football. Chelsea-Arsenal en Championnat d'Angleterre.

04/02 Rugby. Début du Tournoi des Six Nations. Le XV de France débute la compétition à l'extérieur contre l'équipe d'Angleterre, tenante du titre. L'Ecosse accueille l'Irlande, tandis que l'Italie se mesurera au Pays de Galles le 05/02.

05/02 Football. Juventus-Inter Milan en Championnat d'Italie.

05/02 Football américain. Super Bowl LI, 51e édition de la finale de la saison 2016 de la NFL, le championnat américain de football US. Le match aura lieu au NRG Stadium de Houston au Texas.

10 au 12/02 Autos. Le Championnat d'Afrique de rallye débute avec le mythique Bandama, en Côte d'Ivoire.

11/02 Rugby. Deuxième journée du Tournoi des Six Nations avec Italie-Irlande et Pays de Galles-Angleterre. Le 12/02, la France accueille l’Ecosse.

11 et 12/02 Judo. Tour international de Paris à Paris-Bercy.

11 et 12/02 Tennis. Premier tour de la Fed Cup, la coupe du monde féminine par équipes. La France, finaliste en 2016, affronte la Suisse à Genève. La République tchèque, tenante du titre, joue contre l'Espagne.

14 au 19/02 Cyclisme. Championnats d'Afrique sur route à Louxor (Egypte).

14/02 Football. Huitièmes de finale aller de la Ligue des champions : Benfica-Borussia Dortmund et PSG-Barcelone.

15/02 Football. Huitièmes de finale aller de la Ligue des champions : Bayern Munich-Arsenal et Real Madrid-Naples.

19/02 Basket-ball. NBA All-Star-Game aux Etats-Unis. Les meilleurs joueurs des Conférences Est et Ouest de la célèbre ligue américaine se retrouvent au Smoothie King Center de La Nouvelle-Orléans (Louisiane). La NBA a retiré à la ville de Charlotte l'organisation de cet événement très attendu en Amérique pour protester contre les lois jugées discriminatoires envers la communauté LGBT en Caroline du Nord.

21/02 Football. Huitièmes de finale aller de la Ligue des champions : Bayer Leverkusen-Atlético de Madrid et Manchester City-Monaco.

22/02 Football. Huitièmes de finale aller de la Ligue des champions : Porto-Juventus et Séville-Leicester.

25/02 Football. Manchester City-Manchester United en Championnat d'Angleterre.

25/02 Football. Olympique de Marseille-PSG en Championnat de France.

25/02 Rugby. Troisième journée du Tournoi des Six Nations : Ecosse-Pays de Galles, Irlande France. Le 26/02, l’Italie se déplace en Angleterre.

26/02 Athlétisme. A Tokyo, première étape des six World Marathon Majors.

26/02 Football. Atlético de Madrid-FC Barcelone en Championnat d'Espagne.

26/02 au 12/03 Football. Coupe d'Afrique des nations des moins de 20 ans, en Zambie.

27/02 au 05/03 Cyclisme. La Tropicale Amissa Bongo, la plus réputée des courses africaines, est repoussée à fin février/début mars, CAN 2017 au Gabon oblige.

MARS

03 au 05/03 Athlétisme. Championnats d'Europe en salle à Belgrade, en Serbie. C'est la 34e édition de la compétition.

04/03 Football. Liverpool-Arsenal en Championnat d'Angleterre.

05 au 12/03 Cyclisme. 75e édition de la célèbre course Paris-Nice. En 2016, le Britannique Geraint Thomas (Sky) s'est imposé devant l'Espagnol Alberto Contador (encore chez Tinkoff à l'époque, désormais chez Trek-Segafredo) et l'Australien Richie Porte (BMC Racing).

06 au 19/03 Tennis. Masters 1000 d'Indian Wells (Californie), premier Masters majeur de l'année. Le Serbe Novak Djokovic et la Biélorusse Victoria Azarenka en sont les tenants.

07/03 Football. Huitièmes de finale retour de la Ligue des champions : Arsenal-Bayern Munich et Naples-Real Madrid.

08/03 Football. Huitièmes de finale retour de la Ligue des champions : Borussia Dortmund-Benfica et Barcelone-PSG.

10/03 Rugby. Quatrième journée du Tournoi des Six Nations. Le Pays de Galles accueille l’Irlande. Suite de la 4e journée le 11/03 avec Italie-France et Angleterre-Ecosse.

10 au 18/03 Cyclisme. Tour du Cameroun.

12/03 Football. Juventus-AC Milan en Championnat d'Italie.

14/03 Football. Huitièmes de finale retour de la Ligue des champions : Juventus-Porto et Leicester-Séville.

15/03 Football. Huitièmes de finale retour de la Ligue des champions : Atlético de Madrid-Bayer Leverkusen et Monaco-Manchester City.

17/03 Football. Tirage au sort à Nyon, en Suisse, des quarts de finale de la Ligue des champions.

18/03 Cyclisme. Milan-San Remo, première course classique (d'un jour) de la saison.

18/03 Football. La Fédération française de football (FFF) élit son nouveau président. Noël Le Graët, 75 ans, en fonction depuis 2011 et réélu en 2012, est candidat à sa propre succession. François Ponthieu, ancien patron de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), et Jean-Pierre Clavier, cofondateur du Conseil national des supporters de football (CNSF), sont également candidats.

18/03 Football. Manchester City-Liverpool en Championnat d'Angleterre.

18/03 Rugby. Cinquième et dernière journée du Tournoi des Six Nations. L'Ecosse se mesure à l'Italie, la France affronte le Pays de Galles et l'Irlande accueille l'Angleterre.

26/03 Formule 1. Début de la saison 2017 de F1 avec le Grand Prix d'Australie à Melbourne. Vainqueur sur le circuit l'an dernier, le champion du monde Nico Rosberg ne sera pas là pour défendre son titre. L'Allemand a pris sa retraite dans la foulée de son sacre.

26/03 Moto. Début du championnat du monde de vitesse 2017 avec le Grand Prix du Qatar. L'Espagnol Jorge Lorenzo (Ducati Team), champion du monde en titre, visera une quatrième couronne mondiale.

26/03 Athlétisme. 42e édition des Championnats du monde de cross-country. Après le Maroc en 1975, l'Afrique du Sud en 1996, à nouveau le Maroc en 1998 et le Kenya en 2007, la compétition revient en Afrique. En 2017, les spécialistes du fond vont courir à Kampala, la capitale de l'Ouganda.