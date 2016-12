Sports: la rétrospective 2016 (juillet-septembre)

Le troisième trimestre 2016 aura été marqué par les Jeux olympiques 2016 à Rio au Brésil. Pour la première fois, le continent sud-américain recevait la plus grande compétition mondiale. L’été a aussi été marqué par l’Euro de football remporté par le Portugal et le Tour de France où le Britannique Chris Froome a obtenu son troisième sacre.

JUILLET



02 au 24/07 Cyclisme. Et un Tour de France de plus dans sa besace. Dans les descentes, sur le plat et dans les montées, le Britannique Christopher Froome a profité de tous les terrains pour assommer la concurrence lors de la 103e édition de la Grande Boucle. Le Français Romain Bardet a pris la deuxième place devant le Colombien Nairo Quintana, que l’on attendait à un autre niveau et qui a largement déçu.

06 au 10/07 Athlétisme. L'équipe de France est repartie des Championnats d'Europe d'Amsterdam avec 10 médailles : 2 d'or, 5 d'argent et 3 de bronze. Mais le Français Jimmy Vicaut, annoncé comme le favori du 100m, n’a pas été au rendez-vous. Il a seulement pris la troisième place. « Je ne sais pas quoi vous dire, c'est un échec. C'est décevant. Je devais être premier », a lancé Vicaut.

10/07 Football. La France passe à côté de sa finale lors de l’Euro à domicile. Le titre est conquis par le Portugal de Cristiano Ronaldo, vainqueur au Stade de France (0-1 a.p, but d'Eder). Une performance qui vaudra quelques mois plus tard un nouveau Ballon d’Or au capitaine lusitanien.

10/07 Tennis. Le titre de la persévérance. Andy Murray tient son deuxième sacre à Wimbledon. Trois ans après le premier, le Britannique s'est imposé de nouveau en finale du simple messieurs face au Canadien Milos Raonic en trois sets et 2h45 de jeu (6-4, 7-6, 7-6). Chez les dames, l'Américaine Serena Williams a glané son 7e trophée sur le gazon londonien en battant en finale l'Allemande Angelique Kerber (7-5, 6-3).

A Rio, Michael Phelps a mis un terme à sa carrière avec 5 médailles d’or et une d’argent. Reuters

AOUT

05 au 21/08 Jeux olympiques. Le plus grand événement sportif au monde se déroulait pour la première fois en Amérique du Sud. Tout en haut de l'Olympe: l'Américain Michael Phelps et le Jamaïcain Usain Bolt ont phagocyté les Jeux de Rio - comme ceux de Pékin et Londres auparavant - et se sont élevés un peu plus encore au rang d'icônes absolues de leur sport.

En une semaine, le Roi Phelps a ajouté cinq médailles d'or et une d'argent à son palmarès record (28 médailles olympiques, dont 23 en or). Parti à la retraite après Londres, il avait replongé pour échapper à l'alcool et à la dépression. Cette fois, il l'a juré: il ne sera pas à Tokyo en 2020. Avec neuf ors olympiques, Bolt a rejoint le Finlandais Paavo Nurmi, fondeur et crossman dans les années 1920, et l'Américain Carl Lewis, sprinteur et sauteur en longueur à la fin du XXe siècle, au rang d'athlète le plus titré de l'histoire des JO. Neuf médailles d'or qui vont toutefois se réduire à huit à cause du contrôle positif a posteriori de Nesta Carter dans le relais 4x100 m de Pékin 2008. Mais même cette perte programmée ne semble pas le rattraper: « Ça ne changera en rien mon héritage. Je serai déçu bien sûr de perdre cette médaille, mais c'est la vie. Que voulez-vous faire ? »

Le Brésilien Neymar a été sacré à domicile deux années après l’échec cuisant de l’équipe de football brésilienne lors de la Coupe du monde en 2014. Le Français Teddy Riner a raflé sa deuxième médaille d’or olympique en judo (+ 100 kg). Il est entré dans le cercle très fermé des judokas de sa catégorie ayant remporté deux titres olympiques consécutifs, composé jusqu’à présent uniquement du Japonais Hitoshi Saito (1984, 1988) et de David Douillet (1996, 2000). Juan Martin Del Potro a offert les premiers gros frissons de ces Jeux olympiques. Il a privé Novak Djokovic, numéro 1 mondial et grand favori de ces Jeux, de médaille. L’Ethiopienne Almaz Ayana, qui a dominé la finale du 10.000m, a pulvérisé un record du monde vieux de 23 ans. Avec un chrono de 29’17’’45, elle bat de 14 secondes le record instauré par la Chinoise Wang Junxia, fortement soupçonnée de dopage, en 1993. Le Sud-Africain Wayde Van Niekerk, bien que placé dans un couloir 8 un peu handicapant, n’a laissé aucune chance à la concurrence, en finale du 400 mètres. Avec un temps de 43 secondes et 3 centièmes, le champion du monde en titre a ainsi nettement devancé le Grenadin Kirani James (43’’76) et l’Américain Lashawn Merritt (43’’85). Wayde Van Niekerk efface au passage le record du monde de l’Américain Michael Johnson, établi en 1999 !

09/08 Football. Le Français Paul Pogba devient le joueur le plus cher de l’histoire. Transféré de la Juventus (Italie) à Manchester United (Angleterre) pour un montant de 110 millions d’euros (105+5 de bonus), le milieu de terrain français va retrouver un club qu’il avait quitté sur la pointe des pieds en 2012 avec un nouveau statut de star mondiale.

20/08 au 11/09 Cyclisme. Quelques semaines après le Tour de France, Nairo Quintana a tranquillement géré son avantage sur son grand rival Chris Froome lors de la dernière étape de montagne du Tour d’Espagne. A la veille de l'arrivée, le Colombien devançait le Britannique de plus d’une minute. La 20e étape est revenue au jeune Français Pierre Latour.

29/08 au 11/09 Tennis. Stan Wawrinka a franchi un pas de plus dans le gotha. Après l'Open d'Australie et Roland-Garros, le Suisse a ajouté l'US Open à son palmarès en battant en finale Novak Djokovic en quatre manches (6-7, 6-4, 7-5, 6-3). « Je savais que ce serait une bataille très dure contre Novak. Je m'étais préparé à souffrir », a commenté Wawrinka.

Nairo Quintana (Movistar) remporte le Tour d'Espagne 2016, devant Christopher Froome (Sky) et Esteban Chaves (Orica-BikeExchange). JOSE JORDAN / AFP

SEPTEMBRE

03 au 09/09 Cyclisme. Le cycliste marocain, Mohcine El Kouraji, a remporté le classement général du Tour de Côte d'Ivoire - Tour de la Réconciliation 2016, avec la sélection du Maroc, qui place un second coureur à la deuxième place du classement.

07 au 18/09 Jeux paralympiques. Cette 15e édition, à Rio, a réuni un nombre record de pays participants et d’athlètes. Même sans Oscar Pistorius, le Sud-Africain star qui avait pris part aux Jeux olympiques et paralympiques à Londres, les athlètes handicapés ont affolé les chronos. Ainsi, les quatre premiers du 1 500m, remporté par l'Algérien Abdellatif Baka, malvoyant de naissance, ont couru dans un meilleur temps que l'Américain Matthew Centrowitz, couronné chez les valides un mois plus tôt. Une statistique qui doit être tempérée puisque Centrowitz a remporté la course olympique la plus lente depuis 1932. « Cela n'a pas été facile de remporter cette médaille », a lancé Abdellatif Baka après avoir réussi cet exploit, et battu par la même occasion le record du monde. Contre toute attente, la fréquentation des Jeux paralympiques a été un succès. Au total, 2,1 millions de billets ont été achetés, soit un meilleur bilan qu'à Pékin en 2008. Londres 2012 reste en tête avec 2,8 millions de places vendues.

09/09 Athlétisme. Pour le dernier meeting de la Ligue de Diamant de l'année à Bruxelles, la perchiste américaine Sandi Morris est entrée dans l'histoire en franchissant 5 mètres.

17 et 18/09 Rugby à 7. Championnats d’Afrique féminin à Harare. L’Afrique du Sud s’est imposée sur un score de 22 à 17, face aux Lionnes du Kenya, en finale.

24 et 25/09 Rugby à 7. L'Ouganda est sorti champion de la Coupe d'Afrique de rugby à 7 qui se jouait en Nairobi. La Namibie a été battue en finale 38 à 19.



25/09 Athlétisme. L'Éthiopien Kenenisa Bekele a remporté le marathon de Berlin, en Allemagne, en 2h 03' 03'', temps officiel. C'est le deuxième meilleur temps de l'histoire derrière celui du Kényan Dennis Kimetto, réalisé en 2014 également à Berlin, en 2h 02' 57''. L'Éthiopien échoue à 6 secondes du record du monde. Du côté des féminines, l'Éthiopienne Aberu Kebede gagne en 2h 20' 45''. Le podium est 100% éthiopien avec Birhane Dibaba et Ruti Aga, respectivement deuxième et troisième.

30/09 au 02/10 Golf. La Ryder Cup, qui oppose tous les deux ans une sélection américaine à une équipe européenne, s'est déroulée cette fois aux Etats-Unis. Les hommes de Davis Love III ont remporté cette 41e Ryder Cup à Chaska dans le Minnesota. Dans une folle dernière journée de simples, les meilleurs joueurs américains ont mis fin à l'hégémonie européenne depuis trois éditions. Un succès incontestable 17 à 11.