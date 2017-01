Football: avec Isak, la Suède tient peut-être son « nouvel Ibrahimovic »

La Suède s’est inclinée en amical ce 8 janvier à Abou Dabi contre la Côte d’Ivoire (2-1), qui achève sa préparation pour la CAN 2017 au Gabon. Mais côté scandinave, on préfère retenir la naissance au plus haut niveau d’un phénomène : Alexander Isak, qui a fêté sa première cape à l’âge de 17 ans et 109 jours. Il est le plus jeune international suédois depuis plus d’un siècle, le record de précocité restant à Gunnar Pleijel, qui avait 17 ans et 72 jours à ses débuts contre la Finlande en 1911. Isak, né de parents originaires d’Erythrée, est la nouvelle pépite du ballon rond en Suède. L’attaquant de l’AIK est dans le viseur des plus grands clubs d’Europe, dont le Real Madrid. La sélection suédoise, orpheline depuis juin de Zlatan Ibrahimovic, voit en lui sa future star. « C’est énorme ! », a déclaré Isak au moment de commenter ses premiers pas.