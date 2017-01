Liga: le Real Madrid, un champion d’hiver fiévreux

Quand le Real Madrid va mal ou qu’il tangue, il peut toujours compter sur un homme : Sergio Ramos. Cela fait bientôt douze ans que le défenseur porte le maillot madrilène. L’arrière de 30 ans s’est hissé parmi les meilleurs joueurs du monde et s’est forgé une réputation de sauveur depuis une égalisation miraculeuse en finale de la Ligue des champions 2014 contre l’Atlético de Madrid. Ce 21 janvier, l’enjeu n’était pas aussi important pour le Real. Mais Ramos est quand même sorti de sa boîte pour remettre son club sur les rails.

Ramos, le soldat merengue

Pour le compte de la 19e journée de Liga, les Madrilènes accueillaient Malaga. Leur objectif : gagner, comme d’habitude. Mais ce samedi, il fallait gagner pour éviter le spectre d’une troisième défaite d’affilée (voir plus bas) et pour être sûr de remporter le titre honorifique de champion d’hiver. Une mission dans les cordes de Sergio Ramos. Sur un corner de Toni Kroos, l’Espagnol s’est élevé plus haut que tout le monde pour placer sa tête et ouvrir le score (35e). Le capitaine a ensuite fait le break, sur un coup franc botté encore une fois par Kroos ; Ramos s’est jeté pour tacler le cuir et signer un doublé (43e).

A 2-0, tout semblait régler pour le Real Madrid, malmené comme jamais ces derniers jours sous l’ère Zinedine Zidane. Un an après sa prise de fonction, l’entraîneur français a vu sa série record de 40 matches sans défaite s’interrompre le 15 janvier sur la pelouse de Séville en Liga (2-1). Le goût de la défaite lui était inconnu depuis le 6 avril 2016 ! Autant dire que la défaite subie contre le Celta Vigo (1-2) en quart de finale aller de la Coupe du Roi le 18 janvier a semé le doute. Deux revers d’affilée après 40 matches d’invincibilité, cela faisait désordre. Heureusement, Ramos est passé par-là et a éloigné les nuages en 45 minutes.

Une cascade de blessures

Mais tout n’a pas été rose pour le Real Madrid contre Malaga. D’abord parce que Malaga a réduit la marque (Juanpi à la 63e) et aurait égalisé si Keylor Navas n’avait pas multiplié les exploits (score final 2-1). Ensuite parce que physiquement, les Merengue ont encore souffert. Dès vendredi, Danilo a ressenti des douleurs. Le défenseur a pris place sur le banc, mais il n’était pas apte. Problème : le Brésilien Marcelo, touché à la cuisse gauche, a dû quitter le terrain contre Malaga dès la 25e minute. Et comme son compatriote et remplaçant naturel Danilo n’était pas opérationnel, il a fallu bricoler. Zinedine Zidane a dû réorganiser son équipe en faisant entrer… Isco, un milieu offensif.

Danilo et Marcelo ne sont pas les seuls blessés du jour. Luka Modric, longtemps absent cet automne, a aussi dû abandonner à cause de douleurs musculaires (78e). Avec Daniel Carvajal, Fabio Coentrao, Pepe, James Rodriguez et Gareth Bale également touchés à divers degrés, l’infirmerie du Real sature. De quoi irriter Zidane : « Il y a de la casse. Ça me dérange parce que c’est encore long, tout ça. Et il va falloir qu’on trouve des solutions pour qu’il y en ait un peu moins. » Au moins, ZZ peut encore compter sur le soldat Ramos.

Zidane et ses joueurs ont besoin de confiance « et d’affection »

Avec son effectif amoindri, la Maison Blanche est face à un défi : inverser la tendance contre le Celta Vigo le 25 janvier en quart de finale retour de la Coupe du Roi. Un challenge à relever avec une équipe amputée de plusieurs de ses membres, sachant que ceux restants ne sont pas tous au mieux. Contre Malaga, Karim Benzema et Cristiano Ronaldo ont essuyé des sifflets au stade Santiago-Bernabeu à cause de leur manque d’efficacité. « Je ne vais pas critiquer, les gens paient leurs billets pour voir du spectacle. Mais parfois, dans une saison, le joueur a besoin d’affection… et l’entraîneur aussi », remarque Zinedine Zidane.

Le coach madrilène aura aussi à cœur de renverser la vapeur contre Vigo. Le Français aime la gagne. Mais la Coupe du Roi est une épreuve à part : c’est l’unique trophée qui s’est toujours refusé à lui avec le Real Madrid, que ce soit en tant que joueur (2001-2006) ou en tant qu’entraîneur (depuis 2016). Il s’inclina en finale en 2002 et en 2004, et le Real fut éliminé de l’édition 2016 avant qu’il ne soit nommé entraîneur. Avec la course en tête du championnat d’Espagne et avant le retour de la Ligue des champions mi-février, le Real Madrid de Zinedine Zidane a besoin de reprendre confiance.