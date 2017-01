Premier League: Rooney, un buteur dans la légende de Manchester United

Wayne Rooney s’est emparé d’un record mythique en devenant le meilleur buteur de l’histoire de Manchester United. A 31 ans, l’attaquant aux 250 buts sous le maillot mancunien marque un peu plus l’histoire du football anglais. Et d’autres records sont encore à sa portée.

Deux surnoms sont attribués à Wayne Rooney. Le premier : « Roo », un clin d’œil à son nom bien sûr. Le second : « Shrek », comme le célèbre personnage du cinéma. La comparaison physique n’est pas spécialement flatteuse. En revanche, le footballeur a bien un appétit d’ogre. Wayne Rooney est l’un des meilleurs attaquants des 20 premières années du XXe siècle, et son coup d’éclat du 21 janvier 2017 l’a installé un peu plus parmi les étoiles du ballon rond.

Sir Bobby Charlton : « Il mérite sa place dans les livres d’histoire »

Ce samedi 21 janvier, Rooney a revêtu le costume de Zorro pour sauver son club, Manchester United, sur le terrain de Stoke City. On jouait la 90+4e minute, il ne restait que quelques secondes à jouer et Stoke menait 1-0. Le n°10 d’United est alors sorti de sa boîte : complétement excentré, Wayne Rooney a envoyé un maître coup franc dans la lucarne. Un but magnifique pour égaliser à 1-1 et pour entrer dans légende des Red Devils.

Ce « goal », comme on dit outre-Manche, est le 250e inscrit par l’attaquant sous le maillot de Manchester United, son club depuis 2004. Le compte est bon : Wayne Rooney a dépassé la marque de 249 buts de Sir Bobby Charlton d’une unité. Le voilà seul meilleur buteur de l’histoire des Red Devils. Son prédécesseur et son ex-mentor Sir Alex Ferguson étaient dans les travées du Bet365 Stadium, l’antre de Stoke, pour assister à l’exploit. La performance de Rooney est impressionnante : il lui a fallu 546 matches pour atteindre la barre des 250, alors que Charlton a inscrit ses 249 buts en 758 rencontres. Sur le site de MU, ce dernier a rendu hommage à Rooney : « Je mentirais en disant que je ne suis pas déçu de perdre mon record. Toutefois, je peux dire en toute franchise que je suis ravi pour Wayne. Il mérite sa place dans les livres d’histoire. »

Huge honour to become leading goalscorer for @ManUtd. Thanks to @SirBobby for his kind words after the game 😀 pic.twitter.com/uNhazgqNbQ — Wayne Rooney (@WayneRooney) 21 janvier 2017

Wayne Rooney vise les records de Peter Shilton et d’Alan Shearer

Compétiteur, Wayne Rooney a savouré son record sans en faire trop : « C’est difficile pour le moment d’être joyeux vu notre résultat, mais en prenant du recul, c’est un immense honneur. » Le Mancunien a quand même précisé qu’il est « très fier » de sa performance. Le voilà désormais meilleur buteur de l’histoire de Manchester United, après avoir déjà conquis le titre de meilleur buteur de l’histoire de l’équipe d’Angleterre (53 buts, série en cours). A 31 ans, l’Anglais est moins prolifique que par le passé. Ses statistiques récentes montrent un certain essoufflement. D’ailleurs, lui-même a annoncé qu’il quittera l’équipe d’Angleterre après le Mondial 2018, à l’aube de ses 33 ans. L’étoile Rooney pâlit, mais elle brille encore. Le record battu le 21 janvier et le concert de louanges qu’il a suscité prouvent que l’ancien enfant terrible du football anglais reste l’un des plus beaux ambassadeurs de ce sport.

Wayne Rooney débuta chez les pros en 2002 avec Everton. Il avait 16 ans. Quinze années plus tard, le grand espoir a bien grandi. Les titres se sont accumulés, les distinctions aussi, et d’autres sont encore accessibles. La plus proche est le record de sélections nationales. Avec 119 capes, le Mancunien a dépassé David Beckham (115). Prochain objectif : le recordman absolu Peter Shilton et ses 125 sélections. Les 357 buts inscrits par Jimmy Greaves en championnat d’Angleterre est hors d’atteinte. Mais le titre de meilleur buteur de l’histoire de la Premier League (format en place depuis 1992) est encore possible. Wayne Rooney, 195 buts, a délogé Andy Cole (187 buts) de la deuxième place. Peut-être pourra-t-il aller chercher le roi Alan Shearer, qui trône au sommet avec ses 260 réalisations.