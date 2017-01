Open d’Australie 2017: une première semaine difficile pour les ténors

L’Open d’Australie 2017 (16-29 janvier) n’est pas avare en surprises. Après une semaine de compétition, plusieurs poids lourds du circuit sont déjà au tapis. La plus grosse sensation est venue de l’élimination de Novak Djokovic dès le deuxième tour contre l’Ouzbek Denis Istomin, 117e joueur mondial. Le Serbe, tenant du titre et six fois vainqueur à Melbourne, n’avait pas connu pareille sortie de route depuis onze ans. Autre surprise : l’élimination du n°1 mondial Andy Murray en huitième de finale contre l’Allemand Mischa Zverev. Marin Cilic a été sorti au deuxième tour par Daniel Evans. Roger Federer (qui a battu Tomas Berdych et Kei Nishikori), Stan Wawrinka, Rafael Nadal, Milos Raonic, Gaël Monfils et Jo-Wilfried Tsonga sont encore là. Chez les dames, la tenante du titre et n°1 mondiale Angelique Kerber a été éliminée en huitième par Coco Vandeweghe. La 3e joueuse mondiale Agnieszka Radwanska a été sortie au deuxième tour par Mirjana Lucic-Baroni, tandis que la n°4 Simona Halep a plié bagages dès le premier tour après sa défaite contre Shelby Rogers. Parmi les principales têtes de séries, sont encore en lice : Serena et Venus Williams, Karolina Pliskova, Garbine Muguruza et Johanna Konta.