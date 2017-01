Trophée Jules-Verne: Joyon boucle le tour du monde en 40 jours, un record

Alors que le Vendée Globe, la course en solitaire sans escale et sans assistance, n'est pas encore terminé, c'est au tour de Francis Joyon de s'illustrer. Le marin et son équipage ont remporté le Trophée Jules-Verne avec un nouveau record du tour du monde en multicoque, effectué en 40 jours. Ils ont franchi la ligne d'arrivée officielle ce matin à 7h49 TU à Ouessant, au large des côtes bretonnes.

Le Trophée Jules-Verne, c'est un tour du monde qu'il faut réussir en moins de 80 jours, en référence au célèbre roman de l'écrivain. Mais contrairement au Vendée Globe qui se réalise en solitaire, ce Trophée se fait généralement en équipage et sur de plus gros bateaux, des multicoques, qui font entre 30 et 40 mètres de long.

Francis Joyon est donc parti avec cinq autres marins, Sébastien Audigane, Clément Surtel, Gwénolé Gahinet, Alex Pella et Bernard Stamm, et ils ont bouclé leur tour du monde en 40 jours, 3 heures et 30 minutes. C'est quatre jours de mieux que le précédent record détenu par Loick Peyron depuis 2012 qui était lui parti avec treize coéquipiers. Joyon et ses hommes ont donc réussi avec un plus petit effectif et un plus petit bateau.

Après Thomas Coville, qui a battu le tour du monde en solitaire en 49 jours, et Armel Le Cléac'h, qui a lui bouclé celui des monocoques, le Vendée Globe, en 74 jours, c'est le troisième record dans la course au large cet hiver. A 60 ans, Francis Joyon va maintenant se projeter sur un nouveau défi : une course en solitaire autour du monde en 2019.