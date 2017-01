L’équipe d’Espagne jouera-t-elle un jour à Barcelone ?

Il faut remonter à 1975 pour retrouver la trace d’un match officiel de la sélection nationale espagnole de football dans un stade barcelonais, le stade de Sarria, aujourd’hui disparu. Motif non écrit : associée à un pouvoir centralisateur, la «Roja», la Rouge, n’a rien à faire dans une région nationaliste. Or, après quatre décennies de déni, la municipalité de Barcelone est en train de négocier avec la Fédération royale espagnole de football pour que ce tabou soit brisé.

de notre correspondant à Madrid,

Le journal La Vanguardia n’est pas un journal quelconque. C’est le média de référence en Catalogne. D’après lui, la municipalité de Barcelone négocierait avec la Fédération royale espagnole de football, la RFEF, pour qu’enfin, pour la première fois, la Roja, la selección, puisse évoluer dans un stade barcelonais. Ce changement est à mettre sur le compte d’Ada Colau, la maire, une ancienne militante anti-expulsions immobilières, très sensible aux sujets sociaux, mais assez iconoclaste pour ce qui est des affaires liées au nationalisme et au séparatisme, car il faut rappeler qu’en septembre prochain, la région Catalogne a annoncé un référendum d’autodétermination.

Aucun match depuis 1975

Le Camp Nou, antre du FC Barcelone. REUTERS/Albert Gea

1975 fut la dernière année de présence de l'équipe nationale en match officiel. Ensuite, aux Jeux olympiques de Barcelone, il y avait bien eu une rencontre mais c'est la sélection nationale des moins de 23 ans qui jouait. Plus récemment, en 2004, l'Espagne a rencontré le Pérou au stade de Montjuic mais c’était un match amical. Pas une seule rencontre officielle depuis lors, et encore moins dans le stade du FC Barcelone, le Camp Nou, qui contient près de 100.000 places. La raison : entre la fédération nationale et les autorités catalanes, on n’a jamais voulu toucher à cette loi non écrite qui veut que la Roja joue partout, sauf à Barcelone.

Démarche non officielle

Une initiative qui aura de la peine à aboutir. D’ailleurs, la mairie s’est empressée de préciser que sa démarche n'était pas officielle et qu’il n’y avait pas de calendrier. La vraie nouveauté, c’est que l’on s’attaque à un état de fait que l’on pensait établi pour toujours. C’est d’autant plus paradoxal, voire absurde, que l’ossature de l’équipe nationale est en bonne partie composée de joueurs du FC Barcelone. Mais en Catalogne, on ne plaisante pas avec les symboles. La selección, c’est encore dans les esprits l’icône de la capitale espagnole. Et tant pis si elle a gagné tant de titres ces dernières années, un Mondial en 2010 et deux championnats d’Europe en 2008 et en 2012. Plus absurde encore, la mairie s’oppose en général à ce qu’il y ait des écrans géants dans Barcelone pour voir les matchs du Mondial de l’équipe nationale. Nous sommes encore loin de la normalisation.