Les joueurs français ne sont plus prophètes en Angleterre

Drôle de télescopage de l’actualité en cette fin de mercato d’hiver 2016/17, où il est question d’internationaux français évoluant en Angleterre qui font grise mine, quand ils ne font pas leurs bagages.

Commençons par ces derniers, ou plutôt ce dernier : Dimitri Payet, engagé à West Ham depuis 2015, a pris l’Eurostar direction la mère patrie, ou plutôt Marseille. Après un Euro 2016 brillant, celui qui a déjà évolué sous les couleurs de l’OM de 2013 à 2015 a eu le mal du pays et l’a fait savoir. Résultat : un retour sur la Canebière qui a coûté à l’OM 30 millions d’euros – quand sa vente un an et demi auparavant en avait rapporté 15 millions… – à l’issue d’un bras de fer qui n’a pas du tout plu aux supporteurs et dirigeants du club londonien.

Amoureuse éconduit, la coprésidente de West Ham, Karren Brady, a proposé sur Twitter aux fans des Hammers possesseurs d'un maillot de Payet de l'échanger pour celui d'un autre joueur pour la modique somme de 25 livres (30 euros). Voilà pour le prophète qui a décidé d’aller prêcher ailleurs…

Mamadou Sakho sur une mauvaise pente

Le cas du défenseur international de Liverpool Mamadou Sakho est plus douloureux. L'entraîneur des Reds, Jürgen Klopp, avait expliqué en décembre vouloir vendre Sakho car il ne faisait « pas partie de (ses) plans d'équipe première ». Et de fait, l'ancien joueur du Paris SG, 26 ans, qui n'a pas joué un seul match avec l'équipe première de Liverpool cette saison, s'entraînait et jouait dernièrement avec les moins de 23 ans du club.

Prêté ce 1er février à Crystal Palace (18e au classement), Mamadou Sakho va maintenant tenter de remonter une pente qui l’a entraîné loin de son meilleur niveau depuis avril dernier, date de sa suspension provisoire à la suite d’un contrôle antidopage positif. Blanchi en juillet, l'affaire lui avait coûté sa fin de saison dernière et surtout l'Euro 2016 en France. Ajoutez à cela une douleur au tendon d'Achille qui l'a contraint de repousser son retour à l'entraînement, puis des reproches pour ses écarts de comportement, selon la presse britannique, et vous avez tous les ingrédients pour réussir un beau gâchis.

Martial a « sa place sur le banc »

Le cas d’Anthony Martial n’en est pas encore au stade du gâchis. Mais le meilleur buteur de Manchester United en 2015/16 (17 buts) connaît un net coup d’arrêt chez les Red Devils. Auteur de seulement deux buts en Premier League cette saison, le jeune international, 21 ans, a perdu la confiance de son entraîneur, José Mourinho. Toujours selon la presse britannique, ce dernier, jamais avare d’une formule bien embouchée, aurait déclaré que l'attaquant français avait simplement assez travaillé « pour gagner sa place sur le banc »

Le 1er janvier, Mourinho avait demandé à l'ancien Monégasque de l'écouter : « Anthony doit m'écouter moi, et non son agent. Tous les jours, je lis dans la presse que Martial va à Séville, qu'il va être prêté, qu'il n'est pas heureux (...) Martial doit m'écouter à chaque jour d'entraînement, chaque retour que je lui donne. » Une façon de dire que sous ses ordres, Mourinho veut des hommes entièrement tournés vers l’objectif du club, et non à l’affût d’un nouveau transfert lucratif…

Dans un championnat anglais qui compte 66% de joueurs étrangers – un record en Europe –, les Français, longtemps chouchoutés, ne semblent plus faire l’objet d’autant de prévenance. Et ils savent désormais que, pour une poignée de billets, on peut effacer leur nom sur un maillot...