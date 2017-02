Super Bowl: Tom Brady, la légende controversée du football américain

Au bout d’une finale d’anthologie contre les Atlanta Falcons, les New England Patriots ont remporté le Super Bowl le 5 février 2017 (34-28). C’est le cinquième sacre pour Tom Brady, superstar absolue du foot US. Aux Etats-Unis, le quarterback est un personnage à part. Il divise autant qu’il fascine. Tom Brady, c’est l’homme clivant que l’on aime détester.

La 51e édition du Super Bowl, disputée à Houston (Texas) le 5 février 2017, restera dans l’histoire. Le match final de la saison de ligue de football américain (NFL) est celui de tous les superlatifs. Opposés aux Atlanta Falcons, les New England Patriots ont accompli un exploit jamais vu pour s’offrir le titre : ils ont comblé un retard abyssal – de 28-3 à 28-28 ! – avant de l’emporter en prolongation (34-28). Un scénario renversant en forme d’apothéose pour la star des Patriots : Tom Brady.

Le plus grand joueur de tous les temps ?

A 39 ans, « Terrific Tom » s’installe un peu plus au firmament de son sport. Joe Montana, son idole, est désormais dépassé : Tom Brady est le seul quarterback de l’histoire à compter cinq victoires au Super Bowl (et deux finales perdues). Pour beaucoup d’observateurs, Brady, l’homme dont le maillot est celui qui se vend le plus, est tout simplement le meilleur quarterback de l’histoire. Son coéquipier Patrick Chung, aux premières loges lors du sacre à Houston, résume le phénomène. Et il emploie un ton vif : « Il vous a prouvé à tous qu’il est le plus grand, c’est tout. Alors vous tous, les haineux, vous devez la fermer et admettre qu’il est le plus grand. Nous l’avons tous vu aujourd’hui. »

Chung est mordant pour défendre le n°12 des Patriots. Et cela n’a rien de surprenant, car aux Etats-Unis d’Amérique, Tom Brady divise. Les sondages le prouvent : il est aussi adulé que détesté. Si, dans d’autres sports outre-Atlantique, il est difficile de trouver des détracteurs aux icônes Michael Jordan (basket-ball), Wayne Gretzky (hockey sur glace), Mohamed Ali (boxe) ou Michael Phelps (natation), côté football américain, Tom Brady est bien plus controversé.

Deux tricheries qui lui collent à la peau

Discret, voire carrément taiseux, le quarterback cultive le paradoxe du gendre idéal impopulaire. Marié au top-model Gisele Bündchen, Tom Brady est régulièrement cité dans les classements des hommes les plus séduisants. A priori, il semble avoir la panoplie complète du sportif parfait. Mais sa carrière, bien que jalonnée de titres, est aussi entachée de sérieuses sorties de route. La première grosse polémique remonte à 2007. Les Patriots furent sanctionnés pour avoir filmé les entraînements de leurs adversaires. Une tricherie qui a nui à l’équipe basée à Boston (Massachusetts) : de toutes les formations de NFL, elle est la plus antipathique aux yeux des fans.

Le dernier scandale a fait encore plus de mal à Tom Brady. Aux Etats-Unis, l’affaire porte le nom de « Deflategate ». L’équipe de New England a été accusée, en 2014, d’avoir volontairement dégonflé des ballons lors d’un match crucial pour avantager son maître à jouer (un ballon sous-gonflé est plus facilement maniable, NDLR). Malgré les investigations et les évidences, jamais Brady n’a reconnu les faits. Pire, il a même caché des preuves. La sanction est tombée en début de saison : quatre matches de suspension, et une réputation un peu plus dégradée. L’Amérique pardonne peu aux tricheurs et aux sportifs qui se mettent à la faute…

L’encombrante amitié avec Trump

Plus récemment, c’est l’amitié entre Tom Brady et Donald Trump qui a fait couler de l’encre. Elle ne date pas d’hier : les deux hommes se connaissent depuis longtemps et ont souvent joué au golf ensemble. En juin 2015, lorsqu’il se lança officiellement dans la course à la Maison-Blanche, le futur président américain n’hésita pas à se comparer aux Patriots et à Brady pour illustrer l’autorité présumée supérieure des leaders américains face aux leaders chinois.

Tom Brady a fait partie des quelques sportifs américains – à l’instar de l’ex-boxeur Mike Tyson et de l’ex-basketteur Dennis Rodman – qui n’ont pas caché leur soutien à Donald Trump lors de la campagne présidentielle. Sur certaines photos, on le voit même porter, dans le vestiaire des Patriots, une casquette reprenant le slogan de Trump « Make America great again » (« Rendre sa grandeur à l’Amérique »). Depuis, Tom Brady a pris ses distances avec le 45e chef d’Etat américain. « Je ne fais pas de politique », répète-t-il. Comme Donald Trump, Tom Brady divise l’Amérique. C’est un autre point commun entre les deux hommes ; Tom Brady, on l’aime ou on le déteste.