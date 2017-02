Tournoi des six nations: Bernard Le Roux de retour avec le XV de France

Le sélectionneur du XV de France Guy Novès a procédé ce jeudi 23 février à trois changements dans l'équipe de départ pour le déplacement en Irlande samedi dans le Tournoi des six nations. Bernard Le Roux, qui n'est plus apparu en Bleu depuis le Tournoi 2016, est de retour.

« C’est le premier sport en Afrique du Sud, et on était obsédé par le plaquage », a un jour confessé Bernard Le Roux. Durant son enfance, dans une grande ferme de son pays de naissance, le grand gaillard s’amusait avec ses cousins à plaquer des… moutons. Le Roux, qui n'est plus apparu depuis le Tournoi 2016 en raison de blessures, va donc pouvoir s’adonner à son passe-temps favori, face aux Irlandais. Le le XV du Trèfle est prévenu. Il a été préféré à Charles Ollivon, sur le banc, pour épauler Louis Picamoles et Kevin Gourdon en troisième ligne.

Une titularisation stratégique

« Cela paraît relativement logique : il a fait deux matches pleins (avec le Racing depuis sa blessure) et les blessures successives de Loann Goujon et Damien Chouly ont fait que dans l'ordre logique des choses, Bernard a la chance de démarrer. Charles Ollivon n'a joué que 17 minutes (le week-end dernier depuis sa blessure le 1er janvier, ndlr) », explique Guy Novès.

La titularisation du joueur du Racing est aussi « une option stratégique, car c'est un joueur tonique et puissant dont je pense qu'on aura besoin », selon Novès. « Cela fait un moment que je n'ai pas joué en équipe de France, mon dernier match remonte à un an, mais je suis prêt », admet le joueur du Racing 92, que l’on surnommait « Terminator » quand il était adolescent - sa mère avait même peur pour les autres garçons de son âge !

« Je crois que je n’ai jamais vu un athlète comme lui », assurait dans les colonnes du quotidien Sud-Ouest en 2013 son coéquipier Maxime Machenaud. « Il a un gabarit très intéressant (1,97 m – 117 kg) et surtout des qualités de déplacement exceptionnelles », confirmait à l’époque l’ancien sélectionneur des Bleus Philippe Saint-André.

Trois éditions du Tournoi des six nations et une Coupe du monde

Bernard Le Roux a débuté sa vie en Bleu Blanc Rouge en 2013 lors de la tournée du XV de France en Nouvelle-Zélande. Le troisième ligne d'origine sud-africaine faisait partie des quatre étrangers choisis par Philippe Saint-André pour porter le maillot tricolore.

Le Roux, qui a des ancêtres nantais, est arrivé en 2009 au Racing Métro 92 recruté par Pierre Berbizier, à l'époque entraîneur du club parisien. Trois années plus tard, son agent lui avait demandé s’il voulait revenir en Afrique du Sud. « J’aime vivre en France, je suis très fier de ce pays », avait alors répondu celui qui a déjà participé à trois éditions du Tournoi des six nations (2014, 2015 et 2016), et une Coupe du monde en 2015.

Si Bernard Le Roux a commencé sa carrière en Currie Cup pour Boland, près du Cap, aujourd’hui, il a une nouvelle fois l’occasion de s’époumoner juste avant la rencontre en chantant La Marseillaise, qu'il connaît par cœur, sur le sol irlandais. Là où le mouton est un symbole national !

Le XV de départ contre l'Irlande

Spedding - Huget, Lamerat, Fickou, Nakaitaci - (o) Lopez, (m) Serin - Gourdon, Picamoles, Le Roux - Maestri, Vahaamahina - Slimani, Guirado (cap), Baille

Remplaçants : Tolofua, Atonio, Ben Arous, Le Devedec, Ollivon, Machenaud, Chavancy, D. Camara