Tournoi des six nations: le XV de France rechute en Irlande

Le XV de France court après un succès à l’extérieur dans le Tournoi des six nations depuis plus de deux ans et sa victoire contre l’Italie à Rome, les hommes de Guy Novès auraient donc été bien inspirés de s’imposer ce samedi 25 février à l’Aviva Arena de Dublin pour rester au contact de l’Angleterre et de l’Ecosse, mais les Bleus ont finalement dit adieu à leurs espoirs de remporter le tournoi.

Après une victoire poussive face à l'Ecosse lors de leur deuxième match, les Français ont très bien démarré la partie en étant excellents lors de vingt premières minutes ponctuées par deux pénalités réussies par Camille Lopez. Louis Picamoles et ses coéquipiers auraient même pu encore creuser l’écart si Gaël Fickou, suite à une faute de main, n’avait pas commis un léger en avant invalidant l’essai inscrit par Rémi Lamerat à la 18e minute. Mais les Bleus vont rapidement retomber dans leurs travers et se montrer bien trop inconstants.

Une machine irlandaise bien huilée

Menée 6-0, la machine irlandaise va se mettre en marche et inscrire le seul essai du match par Conor Murray à la 29e minute. Un essai ensuite transformé par Jonathan Sexton qui permettra au XV du trèfle de mener 7 à 6 à la mi-temps et de ne plus lâcher l’avantage jusqu’à la fin du match.

Au retour de la pause, les Bleus vont subir la loi des Irlandais qui ne vont laisser aucun répit à la défense française qui, malgré son abnégation, va être plusieurs fois poussée à la faute. Sanctionnés par l’arbitre, les hommes de Guy Novès ont encaissé trois pénalités et un drop de Sexton, ce qui, avec deux coups de pied réussis par Camille Lopez portera le résultat final à 19-9 dans un match où les Français ont été totalement impuissants toute la deuxième période face à des Irlandais pas flamboyants mais ultra efficaces.

Finir le tournoi sur un bilan positif

Après cette désillusion, le XV de France, qui n’a plus gagné en Irlande depuis 2011, va devoir se reconcentrer sur ses deux derniers matches du tournoi. Les Français devront absolument gagner dans deux semaines face à l’Italie, puis le Pays de Galles pour finir avec un bilan positif.

La phase de reconstruction entamée par Guy Novès semble en tout cas plus longue que prévue et les Bleus, bien trop inconstants, peinent à convaincre leur public. Le sélectionneur a d’ailleurs admis à l’issue du match que ses joueurs stagnaient. Le XV de France à quinze jours pour redresser la barre et essayer de faire taire les critiques.