Athlétisme: Morhad Amdouni, incarnation de la persévérance

Trente athlètes représenteront la France lors des Championnats d’Europe d’athlétisme en salle à Belgrade, en Serbie, du 3 au 5 mars. Morhad Amdouni, qui a vécu une carrière en dents-de-scie pourrait bien s’illustrer sur l’épreuve du 3 000 mètres. L’ancien cador chez les espoirs est en forme. A 29 ans, il revient de plus en plus dans la lumière.

« La vie c’est une course et je ne voulais pas lâcher. » Morhad Amdouni est un garçon atypique, perpétuellement à la recherche de soi et de la performance. Aujourd’hui, le voilà de retour au plus haut niveau. Pourtant, son histoire est faite de blessures, qui l’ont empêché d’avancer pendant plusieurs années, quand les autres enchaînaient les performances sous les feux de la rampe.

Une histoire qui avait bien commencé

Si le record de France du 5 000 m messieurs en salle attribué à Morhad Amdouni, en 13 min 10 sec 60/100 samedi 18 février à Birmingham, a été invalidé par la Fédération internationale après examen de la photo-finish, le garçon a marqué les esprits. Quatrième de l'épreuve et non plus troisième, Amdouni, 29 ans, a finalement été crédité de 13 min 11 sec 18/100. L'athlète échoue donc à 5/100 de la référence nationale (13 min 11 sec 13/100) de Boubadellah Tahri - à l'époque record continental -, établie le 14 février 2010. « C’est comme ça, il faut avancer », dit-il désormais, avec les Championnats d’Europe en salle dans la tête.

L’histoire de Morhad Amdouni avait bien commencé, avec un nouveau record de France espoirs du 5 000 mètres au Maroc Rabat en 2009 (13 min 14 sec 19/100), année où il participe pour la première fois aux Championnats du monde à Berlin. Lors du meeting de Paris Saint-Denis, il enchaîne un record d’Europe espoir du 3 000 mètres en 7 min 37 sec 50/100.

Ensuite, c’est une véritable descente aux enfers, avec en prime une opération au tendon d’Achille. « J’ai vécu une fatigue générale après les Championnats du monde de Berlin. Je me levais du lit et je me disais " ce n’est pas possible d’être dans un pareil état ". » La surcharge de travail était passée par là. A l’époque, il s’entraînait seul en Corse où il est né. « Je crois que j’étais un peu perdu », confesse Morhad Amdouni.

Un garçon très talentueux et généreux

Dès 2009, il intègre l’Insep où il va se reconstruire et tenter de changer sa façon d’aborder la course à pied. S’il était arrivé avec un gros travail en athlétisme, la préparation physique avait été négligée. Il a donc fallu pour lui se remettre en question et attaquer le travail de renforcement musculaire. « Il a un super cœur et des poumons, mais il fallait mettre en place un travail de fond pour rééduquer sa posture, confie son préparateur physique Michel Gillot. Aujourd’hui, c’est important de savoir poser son pied, de courir avec plus de légèreté et de renforcer les qualités musculaires. Toutes les zones du corps sont abordées pour en faire un athlète complet. Cela prend du temps, environ trois ou quatre années. »

Michel Gillot admet que Morhad Amdouni a « tellement de qualités » que « le temps se rattrape ». « C’est quelqu’un de volontaire et il peut aller désormais aller jusqu’aux JO de Tokyo en 2020. Il va pouvoir développer d’autres choses », analyse-t-il. « C’est un garçon très talentueux et généreux, raconte Fabio Timbrandy, le directeur technique du Val d’Europe athlétisme. Ses blessures lui ont gâché la vie. Il fallait lui donner un coup de main, car il a besoin de se sentir très entouré. Il a encore du temps pour faire des performances. J’espère qu’il sera sur la plus haute marche du podium à Belgrade. »

Si l’éclosion semble tardive, Amdouni a de « belles années devant lui », selon Fabio Timbrandy. Il dit : « Il est de plus en plus professionnel. Il peut participer à un 800 mètres ou un marathon. C’est très rare chez un coureur. Il a un mental incroyable, il sait se battre tout le temps. » Recalé pour les JO de Rio en 2016, le natif de Porto-Vecchio est passé tout près des minimas, par exemple pour le 1 500 mètres (58/100e de seconde).

La sensation de se confronter à lui-même

Avant de se mettre à l’athlétisme à l’âge de 13 ans, Morhad Amdouni a commencé par le football où ses camarades le surnommaient le « lâche rien » ! Déjà. « Au football, je n’avais pas comme avec la course à pied la sensation de mon confronter à moi-même. Dès mes débuts en course à pied, j’avais l’envie de montrer ce que j’étais capable de faire. »

Le vrai retour de Morhad Amdouni est amorcé en 2015 avec à la clef un record personnel sur 1 500 mètres à Monaco (3 min 35 sec 5/100), même s’il avait été champion de France de cross-country en 2011.

Cet hiver, Morhad Amdouni est allé s’entraîner au Kenya. Là-bas, il a encore été galvanisé par l’importance de ce sport et est revenu encore plus motivé. « Ici, c’est un autre schéma. Il faut garder l’esprit de la course à pied. On a tendance à oublier pourquoi on court. »

Morhad Amdouni a « remonté la pente » et a « lutté » face à lui-même. « Je savais que j’avais du potentiel. Je peux encore faire des performances », conclut-il avec une poignée de main franche et généreuse.