Cyclisme: Paris-Nice, première grande course de la saison pour Nacer Bouhanni

La 75e édition de Paris-Nice (5 au 12 mars) marquera côté français la réunion des trois meilleurs sprinteurs tricolores : Arnaud Démare, Nacer Bouhanni et Bryan Coquard. Bouhanni, vainqueur de la quatrième étape l’an dernier, prendra part à sa première grande course de 2017. Avec en point de mire un succès sur Milan-San Remo et sur le Tour de France l’été prochain.

Paris-Nice est une course qui lui va bien. Nacer Bouhanni, déjà vainqueur d'étape à trois reprises (2013, 2014 et 2016), cherchera son premier bouquet de la saison lors de la 75e édition de la « course au soleil » qui débute dimanche 5 mars à Bois d'Arcy, en banlieue parisienne.

Paris-Nice avec Milan-San Remo en tête

S’il compte deux deuxièmes et deux troisièmes places depuis le début de la saison, le coureur de la formation Cofidis a certainement hâte de lever les bras. Et pourquoi pas à Bois d’Arcy dès la première étape promise à un sprinteur. Il devra pourtant se méfier de l’Allemand Marcel Kittel (Quick-Step Floors), auteur d’un très bon début de saison avec trois étapes et le classement général du Dubaï Tour et une victoire sur la deuxième étape du Tour d'Abou Dabi.

En 2016, le sprinter de l’équipe Cofidis - en fin de contrat - avait franchi la barre symbolique des cinquante victoires, avec onze bouquets de plus. Mais l’ancien sprinteur de la FDJ est toujours à la recherche d’un grand succès. Juste après Paris-Nice, son premier rendez-vous sur le World Tour, il s’alignera sur Milan-San Remo, la classique qui le fait rêver, et qui est considérée comme l'un des cinq Monuments du cyclisme. Sixième puis quatrième, ces deux dernières années, le Vosgien a toujours en tête cette ligne d'arrivée prestigieuse au bout des 298 kilomètres de cette épreuve, la plus longue du calendrier mondial.

Briller enfin sur le Tour de France

Lors de cette année 2017, Nacer Bouhanni va certainement tenter d’effacer la poisse qui lui colle à la peau avec le Tour de France. L’an dernier, il avait été contraint de jeter l’éponge après s’être blessé à la main suite à une altercation avec ses voisins de chambre dans un hôtel à la veille du Championnat de France. Un coup de poing qui a coûté cher à cet adepte de la boxe et amoureux de Mohamed Ali.

En 2013, il avait dû abandonner dès la sixième étape, victime d'une gastro-entérite et d'une chute sérieuse. Barré au sein de l'équipe FDJ par Arnaud Démare sur le Tour 2014, il décide de rejoindre Cofidis pour obtenir le statut de leader unique. Sauf qu’en 2015, il jette l'éponge dès la 5e étape après des chutes à répétition.

Nacer Bouhanni qui se sait attendu préfère « viser la victoire dans les grandes courses », comme annoncé lors de la présentation de son équipe, en janvier dernier. Evidemment, le Tour de France figure en bonne place de sa nouvelle saison, surtout cette une arrivée d’étape à Vittel, dans son département natal. « Je n’ai jamais sprinté sur le Tour », avait-il lancé au moment de découvrir le nouveau tracé du Tour en octobre dernier.