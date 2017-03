Ligue des champions: c’était impossible, le Barça l’a fait

« Historique », « incroyable », « miraculeux » « gigantesque », etc., au rayon des qualificatifs, le stock sera vite épuisé pour décrire le formidable exploit du FC Barcelone face au PSG mercredi soir (6-1). Il faudra certainement en trouver autant pour expliquer la déroute ou le naufrage des Parisiens. En attendant, l’histoire est belle pour les Espagnols qui ont écrit une des plus belles pages du club en réussissant ce qu’aucune équipe n’avait fait en 213 matches de Coupes d’Europe. Jamais un club qui avait perdu 4-0 à l’aller n’avait réussi à se qualifier au retour. C’est chose faite désormais.

Cavani et Di Maria ratent le coche



Dans cette rencontre le FC Barlone y a crû très tôt avant de douter puis de réussir l’incroyable. Les hommes de Luis Henrique devaient faire leur retard de quatre buts concédés au match aller. Ils avaient fait la moitié du chemin en première période grâce à une réalisation de Luis Suarez (3e) et un but contre son camp de Layvin Kurzawa (40e), sur des actions où la défense parisienne n’est pas exempte de tout reproche.

A la 50e, un penalty de Messi, après une faute de Thomas Meunier sur Neymar, a rapproché les Catalans d’un but de l’égalisation sur les deux matches. Avant que Cavani, sur une passe décisive de Kurzawa, ne croit mettre fin à tout suspense.

Il n’était pas le seul à penser que c’en était fini pour le FC Barcelone. Car à ce moment du match, personne ne pouvait imaginer que les Catalans auraient les ressources pour marquer encore trois buts et se qualifier. Eux-mêmes en doutaient au vu de l’engagement moindre qu’ils mettaient dans leurs attaques et de leur implication pour défendre face au PSG qui aurait pu (dû) tuer définitivement le match grâce à Cavani (64e) ou Di Maria (85e) seuls face à Ter Stegen.

Neymar change tout



C’était avant que Neymar ne marque un splendide but sur coup-franc (88e) qui allait donner plus de cinq minutes de folie aux 100 000 spectateurs du Camp Nou. Le même Neymar allait transformer un penalty obtenu par Suarez (91+1) et délivrer la passe décisive sur le but du miracle de Sergio Roberto (95+5). La ‘’remonatada’’ (remontée) qui semblait impossible aux yeux de la plupart des observateurs, et même des statistiques, est donc devenue une réalité.

Dans le deuxième match de la soirée, Dortmund s’est qualifié en venant à bout de Benfica (4-0) après sa défaite au match aller (1-0). Le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang s’est offert un triplé. Un bel exploit, mais il y a peu de chance qu’il fasse de l’ombre au Barça.

Résultats et programmes des huitièmes de finale retour

Naples-Real Madrid 1-3

Arsenal-Bayern Munich 1-5

Mercredi 8 mars 20h45 GMT

FC Barcelone-Paris SG 6-1

Dortmund - Benfica 4-0

Mardi 14 mars 20h45 GMT

Leicester-FC Seville

Juventus-FC Porto

Mercredi 15 mars 20h45 GMT

AS Monaco-Manchester City

Atletici Madrid-Bayer Leverkusen