Rugby: Racing 92 et Stade Français, une fusion qui fait grincer des dents

Les deux clubs emblématiques de la région parisienne ont annoncé à la surprise générale ce lundi 13 mars qu’ils allaient fusionner dès la saison prochaine. La nouvelle ne fait pas que des heureux dans le rugby français et pose de nombreuses questions tant sur le plan sportif qu’administratif et logistique.

Ils sont les deux derniers clubs à avoir remporté le Top 14 et ils ne feront bientôt plus qu’un. Deux des plus gros clubs de rugby français, le Stade Français et le Racing 92, ont annoncé ce lundi un projet de fusion de leurs équipes professionnelles dès la saison prochaine pour donner naissance à un unique club francilien.

Aucune information n’avait jusqu’ici filtré et la nouvelle a fait effet d’un coup de tonnerre dans le rugby français. De nombreux acteurs du Top 14, notamment des joueurs du Stade Français, ont vivement réagi à cette fusion surprise.



« 45 joueurs + 45 joueurs = 45 joueurs »

Lors d’une conférence de presse Thomas Savare, le président du Stade Français, et Jacky Lorenzetti, le président du Racing 92 ont expliqué qu’une présidence tournante biennale serait mise en place au sein de la nouvelle entité que formeront les deux clubs. Mais plus que les questions administratives, c’est l’aspect sportif qui interroge. Avec près de 90 joueurs sous contrat, le nouveau club va devoir dégraisser. « 45 joueurs + 45 joueurs = 45 joueurs », a compté Jacky Lorenzetti, qui n’a pas caché que des départs seront inévitables. « Il faudra laisser le temps à ceux qui ne pourraient pas faire partie de l'aventure de trouver un autre club », a ajouté le patron du Racing.

Joueur emblématique du Stade Français depuis 2007, Pascal Papé a pris la parole pour dénoncer la fusion entre le Racing 92 et le club parisien ce lundi 13 mars au stade Jean Bouin. CHRISTOPHE SIMON / AFP

Les deux présidents ont également annoncé que Laurent Labit et Laurent Travers, les actuels entraîneurs du Racing 92, prendraient les rennes de la nouvelle équipe, alors que le poste de directeur général reviendrait à Pierre Arnald du Stade Français. De quoi inquiéter les 37 joueurs actuellement sous contrat avec le club parisien qui n’ont pas tardé à exprimer leurs mécontentement sur les réseaux sociaux. « Ce n’est pas une fusion, c'est le rachat du Stade Français par le Racing, donc la mort de notre club, le club de Paris. Je ne participerai pas à cette mascarade. Manifestez-vous et montrez qu'on est nombreux à l'aimer ce club », s’est notamment emporté sur Facebook Paul Gabrillagues, le 2e ligne de 23 ans du Stade Français. Une quinzaine de joueurs, dont l'ex-internationnal français Pascal Papé, figure emblématique du club depuis 2007, se sont rassemblés avec quelques supporters sur la pelouse du stade Jean Bouin dans la soirée pour dénoncer « la mort programmée du club ».

Aujourd'hui ma tristesse est tellement grande que je ne préfère pas commenter !! Je communiquerai très prochainement. — Papé Pascal (@pascalpape) 13 mars 2017

13/03/2017 🔚 — Hugo Bonneval (@hugobonneval) 13 mars 2017

Un rachat déguisé ?

La prépondérance du Racing dans cette fusion soulève de nombreuses interrogations dans le monde du rugby. Jacky Lorenzetti a énormément investi dans le club des Hauts-de-Seine depuis son rachat en 2006, alors que depuis qu’il a sauvé le Stade Français de la faillite en 2011, Thomas Savare a perdu de l’argent et les résultats ont souvent été en demi-teinte.

Interrogé, le président toulonnais, Mourad Boudjellal n’a, comme à son habitude, pas mâché ses mots pour dénoncer ce qu’il décrit comme un rachat déguisé. « Je n'ai pas de légitimité pour commenter une opération commerciale, le rachat du Stade Français par le Racing, parce que c'est bien un rachat, c'est juste rhabillé en fusion, a expliqué le patron du RCT. C'est un échange d'argent et c'est Savare qui touche ».



Une équipe pour deux stades

Chose inédite, le futur club issu de la fusion pourrait disposer de deux stades flambants neufs. Rénové par la mairie de Paris il y a moins de quatre ans pour 200 millions d’euros, le stade Jean Bouin accueille les matches du Stade Français. Quant au Racing, son tout nouveau stade de 30 000 places situé à Nanterre devrait être livré d’ici la fin 2017. Les deux présidents ont cependant affirmé que les deux enceintes seraient utilisées alors même que leurs clubs respectifs peinent à faire le plein spectateurs.

L’annonce a en tout cas fait aussi grincer des dents du côté de la Mairie de Paris. Dans un communiqué, Anne Hidalgo a déploré que « les collectivités, les partenaires et les joueurs n'aient pas été associés à cette réflexion ». « Il est légitime que ces clubs réfléchissent à leur avenir et à leur rayonnement en France et en Europe, mais leurs dirigeants ne doivent pas oublier que ces clubs ont aussi un ancrage local fort, que leur développement et leur réussite sont intimement liés aux villes qui les accueillent, aux supporters qui les soutiennent, et que le Stade Français a en cela une responsabilité particulière vis-à-vis de Paris », a ajouté la maire de la capitale.

Une relégation en moins ?

Cette fusion surprise devrait donc encore se heurter à de nombreuses frictions. Elle pourrait néanmoins faire le bonheur d’un club en lui permettant d’échapper à la relégation en Pro D2. La fusion du Racing 92 et du Stade Français entraînerait de facto la suppression d’une équipe de Top 14, ce qui permettrait par ricochet au 13e du classement de sauver sa tête, même si pour l’instant rien n’est encore arrêté. La Ligue nationale de rugby (LNR) a annoncé que les conséquences de ce projet de fusion pour le championnat seraient examinées mardi 14 et mercredi 15 mars.

Ironie du sort, le dernier derby entre le Stade Français et le Racing 92 qui aura lieu le 29 avril au Stade Jean Bouin pourrait s’avérer décisif pour le maintien des Parisiens comme pour la qualification aux phases finales des Racingmen. Une situation qui pourrait potentiellement éveiller des soupçons de match arrangé chez les autres équipes du Top 14. Cette fusion n’a donc pas fini de faire parler d’elle.