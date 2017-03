Ligue des champions UEFA: Leicester renverse Séville, la Juventus éteint Porto

Les Sévillans ont certainement quitté l’Angleterre avec beaucoup de regrets. Vainqueurs 2-1chez eux lors du match aller face à Leicester, les Espagnols pouvaient aborder ce huitième de finale retour relativement sereinement, mais le but à l’extérieur arraché à la fin du match aller par Jamie Vardy a finalement pesé lourd dans la balance.

Dès la 27e minute de jeu, les Foxes se sont mis dans les meilleures conditions grâce à une reprise du genou de Wes Morgan, bien placé à la retombée d’un coup franc de l’Algérien Riyad Mahrez. Avec ce but, Morgan a non seulement ouvert la porte de la qualification à son équipe mais il est aussi devenu le premier joueur jamaïcain a inscrire un but en Ligue des champions.

Mis à mal par le pressing et l’agressivité des Anglais, les Andalous n’ont jamais réussi à reprendre le contrôle du match. Encore moins après que Marc Albrighton ait doublé la mise à la 53e minute. Après l’expulsion de Samir Nasri suite à une provocation de Jamie Vardy à la 74e, les Sévillans auraient pu arracher quelques minutes plus tard le but synonyme de prolongation si le Français Steven N’Zonzi n’avait pas loupé un penalty provoqué par le gardien des Foxes Kasper Schmeichel. En s’imposant 2-0, Leicester, 15e de Premier League, a réussi l’exploit de se qualifier pour la première fois de son histoire en quart de finale de la Ligue des champions.

La Juve tout en maîtrise

L'autre huitième retour de ce mardi 14 mars semblait tout avoir d’une formalité pour la Juventus. Après leur victoire 2-0 à Porto à l’aller, les Turinois ont tenu leur rang sans forcer. En s’imposant 1 à 0, les hommes de Massimiliano Allegri ont fait le service minimum tout en gardant un contrôle total sur une rencontre qui, au final avait beaucoup de similitudes avec le match aller.

Comme lors de la première confrontation entre la Juve et porto, les Portugais se sont rapidement retrouvés à dix suite à l’expulsion de Maxi Pereira. L’Uruguayen s’est pris pour un gardien en stoppant de la main sur sa ligne de but une reprise de Gonzalo Higuain. Double peine pour Porto qui a du même coup concédé le seul but de la rencontre sur un penalty transformé par l’Argentin Paulo Dybala à la 41e minute de jeu.

Dès lors, les Turinois ne feront que confirmer leur emprise sur la partie, en étouffant les Portugais et en se contentant de gérer leur avance de trois buts sur l’ensemble des deux matches. Sans briller, la Juventus a montré une fois de plus par sa maîtrise du jeu qu’elle fait partie des candidats sérieux à victoire finale en Ligue des champions.

Résultats et programmes des huitièmes de finale retour

Mardi 7 mars 20h45 GMT

Naples-Real Madrid 1-3 (aller 1-3)

Arsenal-Bayern Munich 1-5 (aller 1-5)

Mercredi 8 mars 20h45 GMT

FC Barcelone-Paris SG 6-1 (aller 0-4)

Dortmund - Benfica 4-0 (aller 0-1)

Mardi 14 mars 20h45 GMT

Leicester-FC Seville 2-0 (aller 1-2)

Juventus-FC Porto 1-0 (aller 2-0)

Mercredi 15 mars 20h45 GMT

AS Monaco-Manchester City (aller 3-5)

Atletico Madrid-Bayer Leverkusen (aller 4-2)