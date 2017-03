Handisport: Emmanuelle Assmann adresse une lettre ouverte aux candidats à l’élection présidentielle française

Emmanuelle Assmann, présidente du Comité paralympique et sportif français (CPSF) a publié dans le quotidien Libération une lettre ouverte aux 11 candidats qui postulent à la présidence de la République. « S’il y a bien deux sujets qui sont systématiquement absents des programmes et des débats publics, ce sont le sport et le handicap, écrit-elle. Alors, en vous adressant cette lettre, en tant que présidente du Comité paralympique et sportif français, j’ai bien conscience que je ne mets pas toutes les chances de mon côté pour obtenir une réponse… » Selon Emmanuelle Assmann : « Traiter de la question du handicap, c’est accepter de se confronter à l’une des questions centrales de notre époque. » La présidente du CPSF regrette que « le sport et le handicap soient systématiquement les grands oubliés des débats publics ». « Les athlètes paralympiques participent à la fierté nationale. Ils démontrent que l’exploit se conjugue au pluriel, que la performance peut revêtir bien des formes. Ils donnent du handicap une autre image, plus familière, plus positive et contribuent ainsi à faire évoluer les mentalités », argumente-t-elle dans ce texte. Emmanuelle Assmann pointe donc la nécessité de faire une place pour le sport dans le débat présidentiel. L'ancienne escrimeuse française avance : « Le sport véhicule des valeurs, des représentations, et quand il se déroule sous l’œil de millions de spectateurs et téléspectateurs comme c’est le cas des Jeux olympiques et paralympiques, alors nous devons collectivement nous poser la question : quelle image voulons-nous donner de nous-mêmes dans le monde ? » Emmanuelle Assmann qui se tient à la disposition des candidats conclut : « J’ai encore envie de croire à une société où la diversité est considérée comme une richesse. »