Football: France-Espagne, un match de gala

Même si l’Espagne a été éliminée en huitièmes de finales par l’Italie lors de l’Euro 2016, et n’a pas brillé au Mondial 2014 au Brésil en ne passant même pas la phase de groupe, la rencontre devrait être alléchante sur le papier. Au total, la France a affronté 34 fois l'Espagne pour un bilan de 12 victoires, 7 nuls et 15 défaites (37 buts marqués et 61 buts encaissés).

Des défections successives chez les Bleus

Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, qui a aligné sa meilleure équipe face au Luxembourg, devrait faire tourner son effectif. « Il y a des joueurs qui ont des échéances importantes avec leurs clubs », notamment la finale de Coupe de la Ligue PSG-Monaco (samedi 1er avril), a souligné le sélectionneur, comme pour relativiser la pertinence de son équipe de départ face à la Roja.

« Je ferai en sorte qu'un maximum de joueurs aient du temps de jeu », a aussi avancé l’ancien champion du monde, confronté à une double problématique, entre son groupe très rajeuni et l'hécatombe dans le bloc défensif depuis le début du rassemblement, avec les défections successives de Sagna, Pogba, Sidibé et Rami, outre Kimpembe forfait samedi dernier et toujours incertain. « L’Espagne reste une référence avec un jeu qui reste basé sur la possession de balle. C’est bien d’avoir de l’adversité et de la qualité face à nous, quitte à souffrir », avoue Deschamps.

Mbappé, après un petit quart d'heure plein de promesses pour sa première cape à 18 ans, connaîtra-t-il sa première titularisation ? Et évoluera-t-il à gauche, comme samedi, ou en deuxième attaquant comme à Monaco, pourquoi pas associé à Griezmann, le plus Espagnol des Français ? Si Griezmann s'attend à un « beau match » face à une « grosse équipe », Didier Deschamps avance au sujet de Mbappé : « Il a déjà une bonne maturité. Il est précoce dans tout ce qu’il fait. Il est capable d’être lucide et efficace. »

Le trio Andrés Iniesta, Sergio Busquets et Gerard Piqué

Du côté espagnol, Diego Costa est incertain, victime dimanche à l'entraînement d'une « lésion osseuse aiguë » à une cheville, selon sa Fédération (RFEF). Un coup dur pour le sélectionneur Julen Lopetegui, qui avait installé depuis sa prise de fonctions en juillet dernier le Brésilien d'origine à la pointe de l'attaque, et pourrait du coup recourir à Morata, en manque de temps de jeu au Real Madrid, ou Aspas (Celta Vigo).

L’Espagne a aussi obtenu l'essentiel lors de cette séquence internationale, avec une victoire 4-1 contre Israël en qualifications, où elle reste engagée dans un mano à mano avec l'Italie pour la tête du groupe (la Roja n'a l'avantage sur les Azzurri qu'à la différence de buts dans le groupe G).

Le nouveau sélectionneur Julen Lopetegui, qui a remplacé l'emblématique Vicente Del Bosque, pourra encore compter sur Andres Iniesta, Sergio Busquets et Gerard Piqué. Le trio de 30 ans de moyenne d'âge, membre du club restreint des survivants du récent passé glorieux au sein de la sélection, continuent d'incarner le présent de l'Espagne.