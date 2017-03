Football: la vidéo déterminante dans la victoire de l'Espagne face à la France

L’affiche était belle. Elle n’a pas déçu. La rencontre entre la France et l’Espagne a été d’un grand niveau et d’une formidable intensité. Les Espagnols ont logiquement gagné (2-0), mais on retiendra pour la première fois le rôle décisif de l’assistance vidéo dans l’épilogue d’une rencontre de ce niveau.

Ni le caractère amical, ni les nombreux changements par rapport aux titulaires habituels de part et d’autre n’ont rabaissé le prestige de ce match. La 35e rencontre entre la France et l’Espagne a été très vivante, rythmée dans le contenu, plaisante à suivre, et marquée par l’assistance vidéo qui a changé la face de ce match. Défavorablement pour les Français. A la 48e minute en effet, Antoine Griezmann croit avoir ouvert le score, mais l’arbitre annule le but après avoir consulté, via son oreillette, ses assistants.

A la 77e minute, l’Espagne inscrit son deuxième but par Delofeu. Tout le monde voit un hors-jeu flagrant de l’attaquant hispanique. Non, rectifie l’arbitre après vérification des images. La 16e défaite française face à l’Espagne aura été marquée donc par cette « petite révolution », mais les Ibères n’ont pas volé leur succès.

L’Espagne retrouvée



L’Espagne a mérité sa victoire, tant elle a fait souffrir les Bleus surtout en première mi-temps avec des occasions qui auraient pu les faire plier plus tôt par Iniesta (14e et 28e). Si l’Espagne a perdu ses titres de champion du monde et d’Europe lors de ces quatre dernières années, elle garde toujours ce style fait de grande maitrise technique, de grosse possession (jusqu’à 70%), et elle a surtout retrouvé ce pressing haut et incessant qui lui permettait d’étouffer ses adversaires.

Les Bleus ont été asphyxiés pendant une bonne partie de la première mi-temps et Layvin Kursawa a failli plusieurs fois être emporté par les vagues espagnoles qui n’ont cessé de déferler sur son côté gauche.

C’est au moment où les hommes de Didier Deschamps ont commencé à desserrer l’étau, après l’entrée en jeu de Tiémoué Bakayoko, que les joueurs de la Roja ont ouvert le score par David Silva (68ee) sur un penalty provoqué par Laurent Koscielny. C’était après le but refusé de Griezmann et avant celui accordé de Delofeu…

Kylian Mbappe n'a pas eu la tâche facile face aux Espagnols Pierre René-Worms

Mbappe, à revoir



Une des attractions de cette rencontre était le phénomène Kylian Mbappé. Le joueur de 18 ans de l’AS Monaco, qui ne cesse de brûler les étapes aussi vite qu’il prend de vitesse ses adversaires en Ligue 1 française, était attendu pour sa première titularisation. Jeté dans le bain international, le jeune attaquant s’est même offert la première occasion du match dès la 5e minute en reprenant un centre de Gameiro sur lequel, le gardien espagnol dut s’employer.

Sa prestation a été correcte eu égard à son âge, à la pression, et surtout à la qualité de l’adversaire. S’il n’a pas été décisif, il a montré au sélectionneur Didier Deschamps qu’il méritait de revenir dans le groupe bleu.