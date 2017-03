Football: l’arbitrage vidéo en questions

Pour la première fois sur le territoire français, l’arbitrage vidéo « online » a été testé à l’occasion du match amical France-Espagne au Stade de France. Cette opposition, remportée par la « Roja » sur le score de 2 buts à 0, aurait pu connaître un tout autre dénouement sans l’intervention des arbitres assistants vidéo. De par son déroulé, il semble être l’illustration concrète de ce à quoi pourrait ressembler le football de demain. Le débat, en tout cas, est plus que jamais lancé entre les adeptes d’un tel système et ses détracteurs.

Par Kevin Denzler

■ Comment le système fonctionne-t-il logistiquement parlant ?

Le match-test d’hier s’inscrit dans la continuité de ce qui a été mis en place à l’occasion des premiers essais officiels en décembre dernier, en marge de la Coupe du monde des clubs. Au niveau logistique, la configuration est la suivante : un arbitre central, deux arbitres assistants et un quatrième arbitre. Exit donc les arbitres de surface, dont l’efficience et l’utilité sont sujettes à débat depuis leur généralisation. En dehors du stade, deux assistants vidéo prennent place dans un car équipé en matériel technique et électronique. Ils sont en communication directe et permanente avec l’arbitre central, qui lui, ne peut enclencher le processus d’assistance vidéo que dans quatre cas de figure précis.

■ Dans quelles situations l’arbitrage vidéo est-il utilisé ?

Pour le moment, seules quatre situations bien définies engendrent un recours à l’arbitrage vidéo.

La première, on en a eu l’illustration à deux reprises mardi soir, est le recours à l’assistance vidéo après un but. L’arbitre central peut faire appel aux assistants vidéo pour vérifier que la réalisation n’est entachée d’aucune « infraction » préalable. Cela peut prendre la forme d’un hors-jeu non repéré ou signalé à tort par l’assistant, d’une faute non sanctionnée ou d’un ballon sorti des limites du terrain par exemple.

Le deuxième cas où l’appel à la vidéo est possible est celui du penalty. En cas d’incertitude quant à la véracité de la faute, l’arbitre est susceptible d’y avoir recours. Cela a donné lieu à un joli imbroglio lors de la Coupe du monde des clubs, où l’arbitre a mis plus d’une minute à accorder un tir au but.

Enfin, l’arbitre a la possibilité d’interpeller son assesseur vidéo pour déterminer si un joueur mérite ou non un carton rouge direct ou pour avoir la certitude que le bon joueur a été averti.

■ Quels sont les arguments des « pro-vidéo » ?

Une semaine après son élection, Gianni Infantino faisait valider par l’International Board de la Fifa le recours à la vidéo. Une « révolution » réclamée par de nombreux observateurs et qui sera vraisemblablement effective lors de la prochaine Coupe du monde. Le principal argument avancé par ses partisans est celui de l’équité et de la « justice ». Avec la vidéo, fini les polémiques, fini les erreurs d’arbitrage et la place laissée à l’interprétation humaine.

Le France-Espagne de ce mardi 28 mars ne peut que donner raison aux adeptes de ce moyen technologique. L’ouverture d’Antoine Griezmann a été justement annulée après analyse. De même, le but du joueur du Milan AC, Gerard Deulofeu, a été refusé avant d’être validé suite à la consultation vidéo. Pour le cas du hors-jeu, la vidéo vient donc compléter et apporter une aide indéniable au travail des arbitres assistants et permet d’éviter des erreurs de jugement majeures.

Les innombrables critiques qui pleuvent sur le corps arbitral tendraient donc à disparaître avec la vidéo, au même titre que les tricheries de certains joueurs. On pense ici aux simulations, considérées par beaucoup comme la gangrène de ce sport.

■ Qu’en est-il de ceux des opposants ?

Les critiques pleuvent sur l’instauration de l’arbitrage vidéo et de nombreuses voix s’élèvent dans « l’opposition ». Contrairement à la Goal Line Technology, dont l’interprétation ne prête à aucune discussion – la balle est rentrée ou non – les situations où la vidéo intervient sont soumises au jugement de personnes physiques et donc entièrement subjectives. Même après consultation de plusieurs ralentis, les assistants vidéo de l’arbitre devront prendre une décision, qui ne sera peut-être pas partagée par tous. L’instauration de cette technologie est donc vaine, en tout cas du point de vue des détracteurs, car elle ne peut mettre fin à l’appréciation humaine.

Un deuxième point soulevé est celui de la dénaturation du jeu. Avec la vidéo, le football perd en spontanéité et les émotions se voient bouleversées. Cet argument est difficilement réfutable au vu de la situation ubuesque à laquelle on a assisté ce mardi au Stade de France : Antoine Griezmann, bien servi par Layvin Kurzawa, a vu sa 16e réalisation sous le maillot des Bleus lui être retirée suite à l’utilisation de la vidéo. Dans les faits, rien de discutable, le latéral du Paris-Saint-Germain se trouvant effectivement en position de hors-jeu au moment de la passe.

Mais le problème est que le protégé de Diego Simeone a eu le temps de célébrer son but avec ses coéquipiers, de communier avec le public et même de se replacer dans sa moitié de terrain avant que le but ne soit invalidé. Idem sur le second but espagnol, où les joueurs de la Roja ont dû patienter près d’une minute avant de pouvoir le fêter. Un problème de cohérence, quant aux règles d’utilisation, a également été pointé du doigt par Daniel Riolo, sur les ondes de RMC : « Un but a été refusé pour hors-jeu grâce à la vidéo, mais à la 64e, Mbappé est lancé en profondeur. Il est signalé hors-jeu, sauf que l’image montre qu’il ne l’était pas. Ça ne marche que dans un sens alors ? »

Les adversaires de la vidéo se rejoignent sur un autre argument : celui de l’erreur humaine. Pour beaucoup, elle fait partie intégrante du football. L’histoire a prouvé que les mauvaises interprétations arbitrales ont contribué à la légende de ce sport. Avec la vidéo, quid de « La Main de Dieu » de Maradona en 1986 ? Ou de celle de Thierry Henry face à l’Irlande ? La beauté et l’aspect naturel seraient ainsi largement remis en question.

■ L’arbitrage vidéo s’inscrit-il dans une logique économique ?

Cette théorie est avancée par une partie des « frondeurs », qui dénoncent avec cette innovation, la consécration du « football business ». Un football régi par les enjeux économiques et n’acceptant plus les aléas « naturels » du football. La vidéo confirmerait ainsi la mainmise des diffuseurs télévisuels, et l’imposition d’une mise en scène et d’un découpage forcé à ce sport, qui contrairement au rugby, n’est pas censé comporter d’importants arrêts de jeu.

A une époque où les sommes investies pour l’acquisition des droits atteignent des sommets, la « robotisation » du football viendrait conforter les logiques économiques et l’omniprésence des médias dans un « jeu » footballistique de plus en plus soumis à des intérêts financiers.

■ Qu’en pensent les principaux protagonistes ?

Là encore les avis sont contrastés. Après le match plusieurs joueurs ont fait part de leur ressentiment en zone mixte. Le sélectionneur Didier Deschamps a avoué son scepticisme à demi-mot : « Ça change un peu le football évidemment. Aujourd’hui sans l’arbitrage vidéo, ça aurait été différent mais c’est comme ça, c’est l’évolution du football, il faudra s’adapter ». D’autres, comme Layvin Kurzawa se sont montrés plus dubitatifs : « Ça a un peu tué notre match. Avant la vidéo, tout le monde faisait des erreurs. Les arbitres aussi. Ca faisait partie du foot. Ça devrait continuer comme ça ».

Après la Coupe du monde des clubs, des sommités du milieu, à commencer par le quadruple Ballon d’Or Cristiano Ronaldo avaient également fait part de leur réticence. Certains se sont en revanche montrés plus consensuels et ont exprimé leur intérêt pour la mesure. C’est le cas de Tiemoue Bakayoko, qui a estimé qu’elle « allait aider le football » ou du capitaine Hugo Lloris qui considère que « cela va rendre les décisions plus justes ».

■ D’autres évolutions de ce type sont-elles à prévoir ?

Gianni Infantino semble vouloir rompre avec le spectre de son prédécesseur, le très controversé Sepp Blatter, et adapter le football aux évolutions technologiques. La nomination du Néerlandais Marco Van Basten à la tête du développement technique de la FIFA abonde dans ce sens. Une innovation majeure a déjà vu le jour avec le passage à 48 équipes, prévu pour la Coupe du monde 2026. Dans une interview accordée à Sport Bild, M. van Basten a proposé une série de réformes portant sur une « spectacularisation » accrue du football.

Dans cet entretien, il s’est montré en faveur d’une suppression pure et simple du hors-jeu (qui, on le rappelle, existe depuis 1863) ou d’un nombre de remplacements plus élevé, avalisant ainsi la pensée d’un Pep Guardiola. Ces projets ont rapidement déclenché un tollé, de la même manière que la proposition de remplacement des tirs au but par des face-à-face avec le gardien ou l’instauration d’exclusions temporaires à la manière du hockey sur glace, et ne devraient pas voir le jour.