Paul Tergat candidat à la présidence du Comité national olympique kényan

La course à la présidence du Comité national olympique kényan (NOCK) compte un nouveau candidat en la personne de Paul Tergat. Ce 30 mars 2017, l’ancien fondeur, âgé de 47 ans, a annoncé qu’il brigue le poste. « Après avoir servi la nation en tant qu'athlète pendant plus de deux décennies, aujourd'hui, je m'élance pour une nouvelle course qui constitue un autre chapitre de ma carrière », a-t-il déclaré. Tergat, membre du Comité international olympique depuis 2013, se lance après l’adoption mardi par le NOCK d’une série de réformes autorisant d’anciens sportifs à se porter candidats. Le NOCK, récemment éclaboussé par des scandales de vols et de détournements de fonds, cherche à se renouveler avec cette élection anticipée, prévue pour le 5 mai. Paul Tergat, double médaillé d’argent olympique (1996 et 2000) et mondial (1997 et 1999) sur 10 000 mètres, devrait affronter le président sortant Kipchoge Keino, double champion olympique (sur 1 500 mètres entre 1968 et sur 3 000 mètres steeple en 1972). Ce dernier, âgé de 77 ans, envisage un nouveau mandat.