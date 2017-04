Le dernier Tour des Flandres de Tom Boonen

« C’est la plus belle course du calendrier cycliste. Les pavés, les changements de direction, les petites routes, les aléas, le spectacle. Cette ferveur qu’elle dégage dans le monde entier », s'enthousiasme Sylvain Chavanel. Le Français, qui s’était classé deuxième en 2011 devant Nick Nuyens, fait partie de ceux pour qui le Tour des Flandres est un monument, une légende, une course à part.

Tom Boonen, le grand flandrien

En une journée, les 260 kilomètres du parcours promettent à tous les participants des moments de folie, un dimanche de cyclisme si particulier, avec environ 800 000 personnes amassés tout au long du parcours.

En Belgique, ceux qui l’ont gagné sont des héros, des coureurs vénérés par un public de connaisseurs. La plus belle des récompenses pour un coureur, c’est de s’entendre dire : « lui, c’est un vrai Flandrien ! »

Pour cette 101e édition, on y retrouvera le grand Tom Boonen, vainqueur à trois reprises, la dernière fois en 2012. Taillé pour les Flandriennes, son palmarès est éloquent : 5 Grand Prix E3, 4 Paris-Roubaix, 3 Gand-Wevelgem, 3 Tours des Flandres et une fois À travers la Flandre.

Les monts et les pavés n’ont plus de secret pour le natif de Mol. Une semaine plus tard, avec son visage émacié qui témoigne de semaines de travail intenses, il ne voudra pas rater sa sortie au soir de Paris-Roubaix, dernier rendez-vous de sa carrière commencée en 2002.

« Je ne suis pas en gala, je viens pour gagner »

Mais Boonen refuse le rôle de favori. « Je ne suis pas sans prétention même si pour moi, il y a un homme au-dessus du lot : Greg Van Avermaet, qui est sans doute dans l'année décisive pour gagner », affirme l'ancien champion du monde 2005, en conférence de presse. « Cela ne m'empêche pas de croire en mes chances. Je ne suis pas en gala, je viens pour gagner. Et notre force collective pourrait bien m'y aider », dit-il en assurant qu'il ne se considère pas comme le leader de Quick Step Floors.

« Sur ce qu'il a montré depuis le début de la saison, notre chef de file est Philippe Gilbert », lance Boonen. En effet, Philippe Gilbert vient tout juste de remporter cette semaine les Trois jours de La Panne après avoir pris la deuxième place d'A travers la Flandre et du GP de l'E3, autant de répétitions avant le Tour des Flandres. Après quatre ans presque exclusivement consacrés aux classiques ardennaises, il redécouvre « avec un plaisir immense » les courses flamandes.

Greg Van Avermaet, champion olympique en titre, et Peter Sagan, vainqueur sortant de La Ronde, sont nommés le plus souvent comme les hommes à battre. Mais comme l’explique Philippe Gilbert, « sur une Flandrienne, les impondérables sont plus nombreux que sur les Ardennaises. Il suffit d'une erreur de placement au pied, d'une difficulté, pour tout perdre. La forme du moment n'est pas une garantie de succès. » Pour la première fois depuis 2011, les concurrents retrouveront sur leur route le Mur de Grammont, lieu culte du cyclisme belge. Tom Boonen passera-t-il cette difficulté en bonne position, à 95 kilomètres du but ? S'il finit en tête, il deviendra le coureur le plus titré de ce monument du cyclisme.