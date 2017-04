JO 2024: le grand oral de Paris et Los Angeles pour leur candidature

Paris ou Los Angeles, l'une de ces villes accueillera les Jeux olympiques 2024. Mardi 4 avril 2017, une nouvelle étape a été franchie dans la course aux JO. Les défenseurs des deux candidatures passaient leur grand oral devant les différentes fédérations internationales, à Horus au Danemark. En un quart d'heure seulement, chaque ville a dû exposer ses atouts et sa vision des jeux. Dans des styles plutôt différents.

Avec sa courte démonstration de lunettes de soleil connectées, Eric Garcetti a donné le ton du discours californien : environnement numérique, jeunesse, créativité ; Los Angeles n’est pas tourné vers les 100 dernières années, mais les 100 prochaines, explique son maire, dans cette allusion piquante envers Paris qui se veut aussi une chance pour les générations 2024.

Le maire de Los Angeles Eric Garcetti, en janvier 2017 dans sa ville. REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo

« Nous avons des jeunes qui jouent aux jeux vidéos ou pratiquent de nouveaux sports, et qui s’intéressent maintenant aux sports olympiques. Nous avons des gens qui ne connaissent pas la vie des athlètes et qui ont besoin de se connecter aux médias sociaux. Donc, nous pensons que Los Angeles réinvente l’avenir en permanence et que c’est la meilleure ville du monde pour que les Jeux se réinventent aussi », plaide Eric Garcetti.

Les JO de demain, son homologue parisienne Anne Hidalgo y pense aussi, sans rejeter le passé et ses rêves brisés d'olympisme (2012), qui ont forgé l’expérience et le projet actuel dans la capitale française : « L’histoire, elle donne de la puissance. C’est fort de toute cette histoire que nous inventons l’avenir. Et d’ailleurs, nous sommes totalement engagés dans les grands défis du monde d'aujourd’hui en matière de technologie, d’économie sociale et solidaire. Vous trouvez la candidature de Paris, et ça, je crois que c’est un très, très bon signe pour les étapes d’après. »

Et la prochaine étape arrive à grands pas : la visite en mai de la commission d’évaluation du CIO dans chacune des villes, un premier test grandeur nature, projet contre projet, des ambitions olympiques.