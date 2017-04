Golf: quand Sergio Garcia devient flegmatique, il est unique !

L'Espagnol Sergio Garcia a remporté dimanche à Augusta, le Masters 2017, son premier titre du Grand Chelem, après 74 tentatives. Pour la dernière journée de compétition (un tournoi de golf se déroule sur 4 jours) Sergio Garcia partageait la tête du classement avec Justin Rose. Deux styles différents, pour deux joueurs partageant à quelques mois près le même âge 37 ans. D’un côté, une barbe des trois jours de compétition et le sourire d’éternel jeune golfeur d’El Nino, le surnom du jeune Sergio Garcia qui a commencé à gagner sur les meilleurs parcours à l'âge de 14 ans. Face à lui, rasé et impassible derrière ses lunettes de soleil, Justin Rose, récemment sacré champion olympique à Rio. Le départ de Sergio Garcia fut parfait, et en cinq trous, il s’est offert une avance de trois coups d'avance sur son rival. A la fin des neuf premiers trous, tout allait encore bien, mais c’était sans compter sur les arbres centenaires qui bordent l’Augusta National sur les trous numéros 10 et 11 qui ont eu raison de l’adresse de l’Espagnol. Il semblait même flancher. Justin Rose se retrouvait devant lui, dominant. Ce dernier avoue avoir même cru qu’« après son drive du 13 et sa pénalité, c'était réglé pour Sergio. »

Un des plus célèbres et sélects clubs de golf du monde

Chaque année le Masters se joue à l'Augusta National Golf Club, un club de golf privé situé à Augusta, dans l’Etat de Géorgie aux États-Unis. Il est un des plus célèbres et sélects clubs de golf du monde, véritable chef-d’œuvre de design golfique de Bobby Jones. Chaque trou, dans leur écrin de verdure, ont hérité d’un surnom, comme la triplette fatidique de l’Amen corner, les redoutables trous 11, 12 et 13, mais aussi le 16 : Arbre de Judée qui vit en 2005 le plus beau coup du génie du golf Tiger Woods, un chip rentrant de 7m60. Le Tigre était absent cette année. Pour Sergio, son retour à la première place à Augusta a débuté tout d’abord sur le 14 avec une approche au fer 9 parfaite et ensuite avec un long putt pour concrétiser un eagle sur le 15 (deux coups sous le par). Justin Rose n’a jamais pu refaire la différence.

Le flegme traditionnellement anglais était du côté de l’Espagnol

Au terme des 18 trous, les deux joueurs demeuraient ex-aequo. C’est donc après un barrage et un birdie que Sergio Garcia est venu calmement stopper la machine combative Justin Rose. « Je ne me suis jamais senti aussi calme sur un dernier tour de majeur. Si j'ai bien été un peu nerveux samedi, je n'ai jamais éprouvé aujourd'hui la moindre nervosité ce dimanche », explique-t-il. Le flegme traditionnellement anglais était du côté de l’Espagnol. Une fois n’est pas coutume, et c’est tant mieux ! La victoire est amplement méritée car Sergio Garcia demeurait trop souvent abonné aux places d'honneur (quatre fois 2e dans les tournois du Grand Chelem). Il compte désormais dix titres PGA à son palmarès et a rejoint ses deux illustres compatriotes Severiano Ballesteros (1980, 1983) et Jose Maria Olazabal (1994, 1999) au palmarès du premier tournoi du Grand Chelem de l'année. La suite se déroulera lors de l’US Open, The Open et l’US PGA.