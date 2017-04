NBA: le «roi» Russell Westbrook entre dans la légende avec fracas

Russell Westbrook a signé un nouveau match stratosphérique avec Oklahoma City face aux Denver Nuggets en NBA. En plus de marquer le panier de la victoire au buzzer (106-105), le meneur américain a signé son 42e triple-double de la saison, effaçant ainsi le record mythique d’Oscar Robertson, établi en 1962. Westbrook est maintenant comparé aux plus grands joueurs de l’histoire.

« Pourquoi pas ? ». Telle est la devise de Russell Westbrook. « Je n’en dévie jamais, même quand les gens disent que certaines choses sont impossibles », explique l’intéressé. On est bien tenté de le croire. A une époque, parce qu’il était jugé trop petit (il mesure 1,90 mètre), certains doutaient de sa capacité à devenir professionnel dans la prestigieuse NBA. Aujourd’hui, il est la superstar qui règne sur le championnat nord-américain de basket-ball. Ce dimanche 9 avril, Russell Westbrook, l’homme sans limites, a brisé un record qu’on croyait intouchable.

55 ans après, Westbrook efface Robertson

Sur le parquet des Denver Nuggets, l’Oklahoma City Thunder s’est imposé in extremis (106-105) grâce à une nouvelle prestation renversante de son meneur de jeu. Russell Westbrook a signé son 42e triple-double de la saison 2016-2017. En basket, on peut apprécier la performance d’un joueur en analysant cinq critères statistiques personnels :

- les points marqués,

- les rebonds pris,

- les passes décisives délivrées,

- les interceptions réalisées,

- les contres accomplis.

On parle de « double » lorsqu’un joueur fait passer l’un de ces critères à deux chiffres (exemple : 20 points). Lorsqu’un joueur parvient à cumuler plusieurs critères à deux chiffres, on parle de « double-double » (deux critères à deux chiffres), « triple-double » (trois critères à deux chiffres), « quadruple-double » (quatre critères à deux chiffres, performance réalisée seulement quatre fois dans l’histoire de la NBA) et enfin « quintuple-double » (cinq critères à deux chiffres, performance jamais réalisée en NBA).

Face aux Nuggets donc, Russel Westbrook s’est déchaîné. Dans le Colorado, l’Américain a signé un triple-double historique : 50 points, 16 rebonds et 10 passes décisives. C’est son 42e triple-double de la saison, soit un de plus que la légende Oscar Robertson. « Big O » détenait le record de triple-double sur une saison depuis… 1962 ! Cinquante-cinq ans plus tard, cette marque est effacée des tablettes. On la croyait impossible à atteindre... mais ça, c’était avant Westbrook.

« Le roi » et « la réincarnation de Michael Jordan »

Russell Westbrook, à qui il reste encore deux matchs pour améliorer son record, a en plus pris soin d’achever sa prestation XXL face aux Nuggets avec la manière. A quelques secondes de la fin du match, le Thunder était mené de deux points. Westbrook a alors pris le ballon et a délivré l’ultime shoot, à longue distance, au moment où le buzzer final retentissait : c’est rentré - on appelle cela un buzzer beater - et Oklahoma l’a emporté d’un point (106-105). De quoi déclencher l’hystérie au sein du Thunder, entre un « Russ » dans un état second, des surexcités et des fans en plein délire. Quelle soirée !

Avant même que son record ne soit battu, Oscar Robertson, 78 ans, a félicité Russell Westbrook pour sa saison « vraiment incroyable ». « Ce jeune gars enthousiasme le public, c’est le roi du triple-double », a déclaré l’ex-vedette des Cincinnati Royals (franchise qui porte désormais le nom de Sacramento Kings). Jerry West, une autre figure mythique de la NBA, est allé encore plus loin dans les louanges : « C’est la réincarnation de Michael Jordan, en encore plus athlétique ».

Futur MVP et enfin champion NBA ?

Invité à s’exprimer sur son 42e triple-double, Russell Westbrook, tout sourire, a remercié ses coéquipiers, ses proches et ses fans. « C’est incroyable. C’est quelque chose dont je n’avais jamais rêvé quand j’étais gamin », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il savoure sa « chance de vivre de (sa) passion ». Il est d’ores et déjà assuré de terminer cette saison avec le titre de meilleur marqueur, ainsi qu’avec un triple-double en moyenne (31,9 points, 10,7 rebonds et 10,4 passes décisives par match en moyenne). Seul l’ancien maître Oscar Robertson pouvait se targuer d’une pareille performance.

La moisson de celui qui porte le numéro 0 ne devrait pas s’arrêter là. Russell Westbrook, 28 ans, est le grand favori pour le titre de MVP (Most Valuable Player, meilleur joueur NBA de la saison), qui sera décerné le 26 juin. Et avant ça, la superstar espère garnir son armoire à trophées. A sa médaille d’or mondiale de 2010 et à sa médaille d’or olympique de 2012, il compte bien ajouter le fameux titre NBA, qui lui échappa en 2012 lors des finales face au Miami Heat. Le nouveau roi d’OKC a encore des combats à mener. Les play-offs s’annoncent palpitants.