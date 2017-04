Cyclisme: l’Amstel Gold Race, premier chapitre des Ardennaises

Dimanche 16 avril, la semaine ardennaise s’ouvrira aux Pays-Bas avec l’Amstel Gold Race suivi de la Flèche wallonne et de la doyenne des classiques, Liège-Bastogne-Liège. Greg Van Avermaet, vainqueur de Paris-Roubaix, et Philippe Gilbert, qui s'est offert son premier Tour des Flandres, auront leur mot à dire.

Après les adeptes des pavés, place à ceux des côtes. Vainqueur de son premier « Monument » dimanche 9 avril lors de la 115e édition de Paris-Roubaix, Greg Van Avermaet n'est jamais monté sur le podium de l'Amstel Gold Race, la course qui ouvre la campagne des Ardennaises, suivie de la Flèche wallonne et de Liège-Bastogne-Liège. Plus considéré comme rouleur que grimpeur, le champion olympique avait déjà déjoué tous les pronostics sur un parcours vallonné de Rio. Il tentera de se faire une place sur le podium. En 2015, Van Avermaet s’était classé cinquième. Aujourd’hui, il se sent désormais « en confiance ».

Modification du final pour ouvrir la course

Le Belge peut y croire encore plus : le final proposé aux coureurs a été modifié par les organisateurs. Depuis l’édition 2014, le sommet du Cauberg était placé à 1,8 km de l'arrivée, après en avoir été la conclusion entre 2002 et 2013. Cette fois, cette difficulté disparait et le peloton la passera une dernière fois à 19 km de l'arrivée. On ne pourra certainement plus réduire l’Amstel Gold Race à un simple sprint en côte. « En supprimant la dernière ascension du Cauberg, nous espérons un jeu plus ouvert, où il y aura plus de prétendants et les attaquants auront davantage de chances », estime l’organisateur.

« Cela peut modifier la manière de gagner la course, indique Greg Van Avermaet. Mais les plus forts seront toujours dans la finale, quel que soit le parcours. J'ai les jambes et je m'attends à une nouvelle course difficile. Mais je suis impatient de la disputer à nouveau, surtout que je n'étais pas là en 2016. »

Vainqueur en 2010, 2011 et 2014, Philippe Gilbert, un autre coureur belge, pourrait avoir des arguments pour se hisser sur la plus haute marche du podium. Le dernier vainqueur du Tour des Flandres et grand animateur du printemps flandrien a retrouvé son meilleur niveau. « Je ne vais pas cacher que cette victoire (le Tour des Flandres) m'a apporté beaucoup de satisfaction. Mais ce moment appartient déjà au passé. Je suis prêt pour mes prochains rendez-vous. Je suis concentré sur les Ardennaises, je me sens bien et je sais que la condition est là », explique-t-il sur le site officiel de la formation Quick-Step Floors. En 2011, Gilbert avait aligné les trois Ardennaises de suite, une performance réalisée par l’Italien Davide Rebellin en 2004.



Le programme des Ardennaises :

Amstel Gold Race, dimanche 16 avril

Flèche wallonne, mercredi 19 avril

Liège-Bastogne-Liège, dimanche 23 avril